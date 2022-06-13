KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu

13.06.2022 15:53
KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine yutma güçlüğü şikayetiyle gelen Kıbrıs gazisi Hasan Aydın'a, kalın bağırsağından alınan parçayla yemek borusu yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine yutma güçlüğü şikayetiyle gelen Kıbrıs gazisi Hasan Aydın'a, kalın bağırsağından alınan parçayla yemek borusu yapıldı.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Aydın, yemek yerken yaşadığı yutma güçlüğü nedeniyle Farabi Hastanesinin Genel Cerrahi Bölümüne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, yemek borusunda tümör tespit edilen Aydın, göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz ve cerrahi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Türkyılmaz, bu tür ameliyatlarda normal şartlarda, hastaya midesinden alınan parçayla yemek borusu yapıldığını belirterek, Hasan Aydın'a, daha önce midesinden ameliyat geçirdiği için farklı bir yöntem uygulandığını anlattı.

Hastaya, kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yemek borusu yapıldığını ifade eden Türkyılmaz, ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu, taburcu edilmesinin planlandığını aktardı.

Doç. Dr. Akbaş ise kalın bağırsak kullanılarak yemek borusu yapılmasının çok nadir uygulanan bir yöntem olduğunu kaydederek, KTÜ Farabi Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiğini, benzer hastalar için bütün ileri cerrahi girişimlerin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Sağlığına kavuşan Hasan Aydın da ameliyattan sonra rahatladığına işaret ederek, "Ben, devletim için Kıbrıs'ta ön saflarda mücadele ettim. Devletimizden Allah razı olsun. Atilla Hocam çok sağ olsunlar. Hastalığımla ilgili çok nadir uygulanan bir yöntem ile beni eski sağlığıma kavuşturdular. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu
Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hasan Aydın, Kıbrıs, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:54 Diyarbakır'daki kozmetik fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi! Zehirlenen ve yaralanan işçiler var
15:47 İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: En kısa sürede şehri terk edin
15:31 Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi
15:30 HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız
15:26 Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
15:23 Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 16:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement