KTÜ\'lü Doktorlar Simülasyon Yarışmasında Birinci Oldu

Sağlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Cem Akıl ve Dr. İbrahim Günaydın, 21 klinikten 42 hekimin katıldığı simülasyon yarışmasında birincilik elde etti.

Trabzon'un yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da hizmet sunulan KTÜ Farabi Hastanesi'nde görevli Akıl ve Günaydın, Türkiye Acil Tıp Derneğince 17-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ne katıldı.

Akıl ve Günaydın, kongre kapsamında organize edilen, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile sağlık eğitiminde kullanılan sanal gerçeklik tabanlı simülasyon (SimX) programından seçilen acil yönetim becerilerini test eden simüle hastalar üzerinde yapılan "Kod: Acil/Simülasyon Yarışması"na katıldı.

KTÜ'lü doktorlar, VR gözlük ile simülasyondan seçilen, trafik kazasında çoklu travma, beyne pıhtı atması, ciddi alerjik reaksiyon ve akciğer pıhtısı vakalarına müdahale etti.

Akıl ve Günaydın, 21 klinikten 42 hekimin katıldığı yarışmada, birinci olmayı başardı. Yarışmada vakaları güncel acil tıp yaklaşımına uygun ve zamanında müdahalelerle yöneterek başarıyı yakalayan ekip, bu sayede KTÜ'ye bir yıllık SimX lisansı kazandırmış oldu.

"Köklü acil tıp kliniklerinden arkadaşlarımızın katıldığı yarışma oldu"

Dr. Süleyman Cem Akıl, AA muhabirine, kongrede birçok bilimsel faaliyetlerle yarışmaların yapıldığını söyledi.

Türkiye'den farklı kliniklerin yarıştığı ve kaynaştığı güzel program olduğunu belirten Akıl, "Biz de Kod: Acil/Simülasyon Yarışması'na Dr. İbrahim Günaydın ile katıldık. Türkiye'den köklü acil tıp kliniklerinden arkadaşlarımızın katıldığı bir yarışma oldu." dedi.

Akıl, yarışmada ilk aşamada 21 takımın aynı simülasyon vakası üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"VR gözlüğüyle beraber simüle bir hasta yönetiminde karşılaştık. Orada başarılı olduk. Çeyrek finale çıkmaya hak kazandık, sonrasında da ikili eleme usulüyle finale kadar kaldık. Finalde de Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile karşılaştık. Orada da çok keyifli, çok güzel yarışma oldu. Kliniğimizin bize kattığı güzel, engin tecrübeler ve teorik bilgiyle yarışmayı birincilikle tamamladık ve kliniğimize böyle bir ödülü kazandırmış olduk."

Elde ettikleri başarı sayesinde bireysel olarak gelecek yıl da kongreye katılma hakkı kazandıklarını dile getiren Akıl, "İkinci bir ödül olarak da yarışmada kullanılan VR gözlükle beraber simüle hasta üzerinden hasta değerlendirmesini sağlayan programın bir yıllık lisansını kazandık. Kliniğimize bunu katmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kliniğimiz, yeniliklere ve bu tarz teknolojik süreçlere aşina." diye konuştu.

Akıl, bu tarz teknolojik gelişmelerin ve ödüllerin kendilerine her zaman katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acilde çok kritik vakalara, çok kısa süreler içerisinde müdahale etmemiz gerekiyor. Bu tarz simülasyon programındaki vakalar da acil vakalar üzerinden oluştuğu için bu vakalarla acil serviste karşılaşmadan önce simüle bir hastada bu vakaların yönetimi ve neler yapılabileceği doğru ve yanlışıyla görüldüğü zaman, acil tıp asistanlarına çok öngörü ve çok güzel eğitim oluyor. Bu açıdan simülasyon programını kliniğimize kazandırmış olmak, bizim için mutluluk verici."

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Akıl, şöyle devam etti:

"Simülasyondaki başarımız, aslında böyle bir anda olmuş başarı değil. Kliniğimiz, 80'in üzerinde acil tıp uzmanı vermiş çok köklü bir klinik. Hocalarıyla, araştırma görevlileriyle, diğer sağlık personeliyle bir tarafta Samsun'a kadar, diğer taraftan da Artvin'e, Ağrı'ya, Iğdır'a kadar birçok hastaya hizmet veren önemli klinik. Başarımızda kliniğimizin köklü geçmişi, sahip olduğumuz imkanlar, hasta profilinin çeşitli olması ve kritik vakaları yönetim becerimizin artmış olması da etkili oldu diyebilirim."

"Bizim için güzel, ayrı deneyim ve heyecan oldu"

Dr. İbrahim Günaydın ise dönem arkadaşı Dr. Akıl ile 4,5 yıldır beraber çalıştıklarını söyledi.

Akıl ile yarışmada da çok uyumlu çalıştıklarını belirten Günaydın, "Yaptığımız uygulamada değerlendirmiş olduğumuz genel vakalar, acil serviste nispeten kısmi, bir kısmı nadir ve bir kısmı da sık sık gördüğümüz vakalar olmakla beraber, bunları genel olarak gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz, tedavisini, takibini yaptığımız vakalar. Burada da bu tarz vakaları bu şekilde görüp değerlendirmek bizim için güzel, ayrı deneyim ve heyecan oldu." dedi.

Yarışmada elde ettikleri birincilikten ötürü mutlu olduklarını ifade eden Günaydın, kliniğe bu sayede simülasyon uygulamasını kazandırdıklarını kaydetti.