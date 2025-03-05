Kulak ile Ağrı Tedavisi Umudu

Sağlık

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına kulaktan gönderilecek sinyal ile çözüm

Avrasya Üniversitesi'nde geliştirilen bilimsel araştırma ile kas iskelet sistemi ağrısı yaşayanlar artık daha kolay tedavi edilebilecek

Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin:

"Kulak içi vagus sinir stimülasyonu, miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji epilepsi, inme, vertigo, romatoid artrit, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir"

TRABZON - Türkiye'de yoğun olarak görülen bir çok kas ve iskelet sistemi hastalığı kulağa takılacak bir cihaz vasıtası ile gönderilecek sinyal ile tedavi edilebilecek. Avrasya Üniversitesi'nde geliştirilen elektriksel uyarı tekniği kas iskelet sistemi ağrısı yaşayanlar için bir umut olacak.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin, kas iskelet sistemi ağrısı, vertigo, eklem disfonksiyonu yaşayan ve romatizmal tanısı olan hastalar için geliştirdikleri 'Vagus Sinir Stimülasyonu' hakkında bilgi verdi. Çalışmalarının "Science Citation" indeksli dergilerde yayınlanmış olması ve TÜBİTAK projesi olarak da devam ediyor olmasının önemine vurgu yapan Perçin, "Ülkemizde vagus sinir stimülasyonu ile ilgili hem invazif olan hem de non-invazif olmayan stimülasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. Avrasya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Ergoterapi bölümlerinde bu çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ettirmekteyiz. Bu aşamada 'Science Citation' indeksli dergilerde yayınlanmış başarılı çalışmalarımız bulunmaktadır. Amacımız otonom sinir sistemi kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavisinde alternatif ve yan etkisiz tedavilerin ortaya çıkarılması ve bilim dünyasına sunulmasıdır" dedi.

"Geliştirdiğimiz sistem elektriksel bir uyarım tekniğidir"

Kulak içi vagus sinir stimülasyonunun kullanımı ile ilgili bilgi veren Perçin "Merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerinin sinyal işleme yeteneğini değiştiren, beynin refleks devrelerini aktive eden, tedavi edici amaçlar için beyin plastisitesinden yararlanan ve böylece beynin çok farklı alanlarını etkileyen, farmakolojik olmayan ve girişimsel olmayan bir elektriksel uyarım tekniğidir. Vagus sinirinin elektriksel uyarımı, beyin ve vücut arasındaki bilgi aktarımı ile ilişkili çok sayıda fizyolojik süreci etkiler. Kulak içi vagus sinir stimülasyonu, miyofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji epilepsi, inme, vertigo, romatoid artrit, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir ve sürdürülebilir tedavi edici uygulamaları içerir. İnvazif olmayan veya transkütanöz Vagus Sinir Stimülasyonu uygulama sistemleri, dış kulakta vagus sinirinin auriküler dalında uyarım sağlar. Böylece cerrahi implantasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Günümüzde kullanılmakta olan invazif olmayan Vagus Sinir Stimülatörleri dış kulak konkasını uyarır. Elektrot bir stimülasyon kutusuna bağlıdır ve stimülasyon yoğunluğu tedavi eden sağlık profesyoneli tarafından ayarlanabilir" diye konuştu.

Tedavi uygulanacak hasta nasıl belirlenir?

Transkutanöz vagus siniri uyarımı yapılacak hastanın nasıl belirlendiğini de anlatan Dr. Öğr. Üyesi Alper Perçin "Bu işlemin uygulanabilmesi için öncelikle otonom sinir sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Otonom sinir sisteminin değerlendirilmesinde kalp hızı değişkenliği yöntemini tercih etmekteyiz. Kalp hızı değişkenliği basitçe her bir kalp atışı arasındaki zaman değişiminin bir ölçüsüdür. Bu değişim, sinir sisteminin otonom sinir sistemi adı verilen tarafından kontrol edilir. Perde arkasında çalışır ve diğer önemli görevlerin yanı sıra kalp atış hızımızı, kan basıncımızı, nefes almamızı ve sindirimimizi otomatik olarak düzenler. Kalp hızı değişkenliği ölçümü sempatik sinir sistemi lehine bir sonuç verdiyse ve hastanın hekimi tarafından uygun görülürse transkutanöz vagus sinir stimülasyonu uygulanabilir" ifadelerini kullandı.