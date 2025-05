Prof. Dr. Ali Kutlu: " Kurban Bayramı'nda et alerjisine dikkat"

ORDU - İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde kırmızı et tüketiminin artacağını belirterek, "Kurban Bayramı'nda etin bekletilmeden hızlı bir şekilde tüketilmesi, Alpha-gal duyarlı olan insanlarda reaksiyon ortaya çıkartma ihtimalini de artırıyor. Alpha-gal sendromu dediğimiz kırmızı et alerjisini genellikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde daha sık görüyoruz. Bu alerjenin reaksiyonları hafif ve ciddi olabiliyor, etkisi bazı durumlarda 12 saat sonra dahi ortaya çıkabiliyor" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Alpha-gal alerjisine karşı uyarılarda bulunarak, bu alerjinin bazı durumlarda 12 saat sonra dahi etkisini gösterebileceğine dikkat çekti.

"Dünyanın bazı bölgelerinde kene sokması sonrası da başlayabiliyor"

Prof. Dr. Ali Kutlu, "Dünya'da ve Türkiye'de kırmızı et böyle çok sık rastlanan önemli bir alerjen gibi görünmemekle birlikte son yıllarda, özellikle dünyanın bazı bölgelerinde kene sokması sonrası (buna bazı başka böceklere de dahil ediliyor) başlayan kendine has klinik özellikleri olan, Alpha-gal sendromu dediğimiz bir et alerjisi formu ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde kenelerle temas ihtimalinin en yüksek olduğu bölge ormancılık, avcılık, hayvancılık, tarım ve yoğun orman alanlarının olduğu yer Karadeniz Bölgesi'dir. Alpha-gal sendromu dediğimiz kırmızı et alerjisini ülkemizde genellikle biz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görüyoruz" diye konuştu.

"Bazı durumlarda etkisi 12 saat sonrayı bulabilir"

Alerjinin hemen etkisini göstermeyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, "Bu klinik tabloyu biraz daha akıl karıştırıcı ve kendine has yapan şey, hayvanların etlerinde, sütlerinde ve dokularında bulunan alerjenin normalde hızlı bir şekilde kana karışmamasıdır. Genelde bazı taşıyıcı proteinler ile birlikte emildikten sonra immün sisteme taşındığı için reaksiyonları genellikle 3-6 saat sonra gecikmiş bir şekilde ortaya çıkar, bazı zamanlarda da bu süre 12 saati bulabilir" ifadelerini kullandı.

"Hafif ve ciddi reaksiyonları olabiliyor"

Reaksiyonların basit bir kaşıntının yanı sıra baygınlık, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü gibi etkilere de neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kutlu, "Çok geniş bir yelpazede ve ilginç olanı bazı vakalarda özellikle kadınlarda kırmızı et yedikten sonra geç ortaya çıkan karın ağrıları ve ishal olabiliyor. Etin yağ içeriği ya da iç organ oranı reaksiyonunun şiddetini ve ortaya çıkışını etkileyebiliyor. Bu yüzden özellikle etin hazırlanma tarzı ve tüketim şekli reaksiyonları değiştirdiği ve reaksiyonlar da geç ortaya çıktığı için hekimler ve hastalıklar sıklıkla kafa karışıklığına uğruyorlar" diye konuştu.

"Kurban Bayramı'nda etin hızlı tüketilmesi, Alpha-gal duyarlı olan insanlarda reaksiyon ihtimalini de artırıyor"

"Etin kurutulmasının, dondurulmasının ve iyi pişirilmesinin alerjenitesini etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Bu açıdan baktığımız zaman Kurban Bayramı'nda etin bekletilmeden hızlı bir şekilde tüketilmesi, Alpha-gal duyarlı olan insanlarda reaksiyon ortaya çıkartma ihtimalini de artırıyor. Kırmızı et alerjisi sadece basit bir alerji değil, hayvanlardan elde edilen jelatinin bazı gıdalarda kullanılması ve bu hayvan ürünleriyle elde edilen jelin içeren aşı, serum ve hatta ilaçlara karşı da şiddetli reaksiyonlar gelişebiliyor" dedi.

"Karadeniz Bölgesi'nde kırmızı et alerjisi, yetişkinlerde üst sıralarda yer alıyor"

Prof. Dr. Ali Kutlu, şunları söyledi:

"Karadeniz Bölgesi'nde kırmızı et alerjisinin özellikle hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık görülen önemli bir alerjen olduğunu görüyoruz. Alerjisi olanların yapması gereken birinci kural olarak tabii ki alerjik gıdalardan kaçınmak. Bazı durumlarda şiddetli reaksiyonlar için yanlarında penepin bulundurmaları lazım. Eti tolere eden ama bazı özel koşullarda tolere edemeyen insanların da Kurban Bayramı'nda mutlaka eti beklettikten sonra iyi pişirilmiş şekilde tüketmeleri de tavsiye edilir. Bununla ilgili yeterince çalışma ve haber olmamasına rağmen, genetik yatkınlığın da kırmızı et alerjisi oluşumunda etkili olduğunu görüyoruz. Bir diğer deyişle, anne babasında kırmızı et alerjisi olan insanlarda daha sık kırmızı et alerjisini görüyoruz."