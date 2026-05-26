Kurban Bayramı\'nda Lavaş Mesaisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarında, Kurban Bayramı öncesi lavaş mesaisi yoğunlaştı.

Bayramda kesilen kurban etinin yanında tüketilmek üzere vatandaşların lavaşa yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. İlçedeki ekmek ve pide fırınları ile mahalle fırınlarında günler öncesinden başlayan lavaş üretimi arife gününe kadar devam ediyor. Bayram kavurmaları ve mangalların vazgeçilmezi olan, yumuşak yapısıyla uzun süre bayatlamayan lavaşlar, vatandaşlar tarafından dondurucularda muhafaza edilerek uzun süre tüketiliyor.

Bahar pide fırını işletmecisi Ömer Katıran, Kurban Bayramı'nda lavaşın geleneksel bir lezzet haline geldiğini ifade etti. Katıran, "Bayram süresince evlerde pişirilen et kavurmaları veya mangallar sıcacık lavaşla servis ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pide fırınımızda lavaş yapımına başladık. Yoğun talep var ve arefe günü akşamına kadar lavaş üretimimiz sürecek" dedi. - KÜTAHYA