Kurban Bayramı'nda Lavaş Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Lavaş Mesaisi

Kurban Bayramı\'nda Lavaş Mesaisi
26.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık'ta ekmek ve pide fırınları, bayramda yoğun lavaş üretimi yapıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarında, Kurban Bayramı öncesi lavaş mesaisi yoğunlaştı.

Bayramda kesilen kurban etinin yanında tüketilmek üzere vatandaşların lavaşa yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. İlçedeki ekmek ve pide fırınları ile mahalle fırınlarında günler öncesinden başlayan lavaş üretimi arife gününe kadar devam ediyor. Bayram kavurmaları ve mangalların vazgeçilmezi olan, yumuşak yapısıyla uzun süre bayatlamayan lavaşlar, vatandaşlar tarafından dondurucularda muhafaza edilerek uzun süre tüketiliyor.

Bahar pide fırını işletmecisi Ömer Katıran, Kurban Bayramı'nda lavaşın geleneksel bir lezzet haline geldiğini ifade etti. Katıran, "Bayram süresince evlerde pişirilen et kavurmaları veya mangallar sıcacık lavaşla servis ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pide fırınımızda lavaş yapımına başladık. Yoğun talep var ve arefe günü akşamına kadar lavaş üretimimiz sürecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Gastronomi, Hisarcık, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Lavaş Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:50:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Lavaş Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.