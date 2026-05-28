Kurban Eti Saklama İpuçları

28.05.2026 10:33
Kurban eti sağlıklı saklama için hızlı soğutma, hijyen ve uygun sıcaklık öneriliyor.

Kurban Bayramı sonrası etlerin sağlıklı şekilde saklanması ve güvenle tüketilebilmesi için kesimin ardından soğutma sürecine vakit kaybetmeden başlanması önem taşıyor.

Kurban etinin hem lezzetini koruması hem de sağlık açısından risk oluşturmaması için dinlendirilmesi, hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi ve uygun sıcaklıkta saklanması öneriliyor. Etlerin 7 derecede, sakatatların ise 3 derecede korunması gerekiyor.

Taze etler buzdolabında yaklaşık 1 hafta tazeliğini koruyabiliyor. Uygun şekilde paketlenen etler buzlukta 1 ay, şoklanarak eksi 18 derecede ise 6 aya kadar muhafaza edilebiliyor.

Kavurma yöntemiyle hazırlanan etlerde, uygun koşullar sağlandığında yaklaşık 1 yıl raf ömrü elde edilebiliyor.

Sakatat ve temizlik konusunda da dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. İşkembe ve bağırsakların çok iyi temizlenmesi, temizlik sırasında sağlığa zararlı kimyasal maddelerden uzak durulması önem taşıyor. Hızlı bozulabilen sakatatların kısa sürede tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Etlerin çok uzun süre bekletilmesi ise bozulma, besin değeri kaybı ve lezzet kaybına neden olabiliyor. - BAYBURT

