Kurban Keserken Kanamalı Yaralanmalarda Baskılı Pansuman Yapılması Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Keserken Kanamalı Yaralanmalarda Baskılı Pansuman Yapılması Önemli

Kurban Keserken Kanamalı Yaralanmalarda Baskılı Pansuman Yapılması Önemli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, kurban keserken yaşanan kanamalı yaralanmalarda baskılı pansuman yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Koca, bıçak gibi yabancı cisimlerin çıkarılmaması gerektiğini ve kanama miktarını artırabileceğini söyledi. Ayrıca, kurban kesimi sırasında ortaya çıkan istenmeyen durumlarda ilk müdahalenin önemine dikkat çekti ve ehil ellerde, uygun şartlarda tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

11.06.2024 17:07
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, kurban keserken yaşanan kanamalı yaralanmalarda baskılı pansuman yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Herhangi ilaç, merhem sürülmesini istemiyoruz. Bıçak dediğimiz yabancı cismi alanda çıkarmayı önermiyoruz, kanama miktarını artırıyor." dedi.

Koca, gazetecilere, kurban kesimi sırasında ortaya çıkan istenmeyen durumlarda ilk müdahalenin önemli olduğunu söyledi.

Bilenmiş bıçakların büyük kesilere sebebiyet verebildiğine işaret eden Koca, "Yarada kanama varsa öncelikli olan kanamanın durdurulması. Temiz bir örtüyle bası istiyoruz. Bu yaraya herhangi bir ilaç, merhem sürülmesini istemiyoruz. Basıyla durdurulamayan yaranmalarda en yakın sağlık hizmetlerine başvurulmasını istiyoruz." dedi.

Koca, basıyla kanamanın durması halinde de sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkati çekerek,"Aşılama durumunun bakılması lazım. Bu kesiler de derin kesiler olabilir. Sinir, tendon hasarına yönelik incelemenin de yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Sakinlik ve bu konudaki bilginin yeterliliği önemli"

Koca, yanlış uygulamaların daha büyük sorunlara yol açabileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yaralanan kişinin de müdahale eden kişinin de çok sakin olması gerekiyor. Sakin olmazsa panik olursa yaralamanın ciddiyeti de artıyor. Gereksiz müdahaleler artıyor. Gereksiz kan kayıplarına sebebiyet verebiliyoruz. Müdahale eden kişi sayısı artıkça olay ciddi bir yaralanmaya dönüşebiliyor. Konusuna hakim olmayan bir insan ciddi bir yaralanmayı, 'Bunda bir şey yok. Sağlık kuruluşuna gitmene gerek yok.' deyip ciddi yaralanmalarının değerlendirilmesini de engelleyebiliyorlar. Sakinlik ve bu konudaki bilginin yeterliliği de önemli."

Kurban kesiminde işin ehline bırakılmasını gerektiğini vurgulayan Koca, "Kanamalarda yapılacak tek şey baskılı pansuman. Pansuman malzemesi evde olmayabilir. Temiz bir örtüyle baskı uygulanması. Herhangi ilaç, merhem sürülmesini istemiyoruz. Bıçak dediğimiz yabancı cismi alanda çıkarmayı önermiyoruz. Kanama miktarını artırıyor. Ehil ellerde, uygun şartlarda, uygun tedaviyle çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kurban Keserken Kanamalı Yaralanmalarda Baskılı Pansuman Yapılması Önemli - Son Dakika

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