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Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi - Son Dakika

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

19.01.2022 15:24

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinden tedavisine kadar birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve daha hızlı teşhis koyulabilmesi amacıyla Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'ne yeni teknolojik cihazlar alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; sahipsiz, kaza ve travmaya maruz kalmış sokak hayvanları için kullanılan tedavi ünitelerini yeniledi.

Son alınan yoğun bakım ünitesi, görüntüleme cihazları, ultrason ve kavitron cihazları ile Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin modern cihazlara kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Yetkin Candemir, şu bilgileri verdi:

"Son gelen cihazlar hayati öneme sahip. Verdiğimiz emeğin meyvelerini almaya başladık. Oksijen desteği geldi, küvez desteği geldi. Bu soğuk havalarda hayvanları ısıtabiliyoruz. Artık daha kolay teşhis koyabiliyoruz. Tedavi anlamında fark oluşturacak bu cihazlar sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacağız hem de hayvanlara oksijen verebileceğiz. Hayati öneme sahip cihazların hayvanların küvezde kalmasına ve hayat kurtarması adına çok büyük katkısı oldu. Yapamadığımız işlemleri yapmaya başladık."

Sokakta besledikleri sahipsiz hayvanları Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'ne kısırlaştırmak ve tedavi ettirmek için getiren hayvanseverler de yenilenen merkezden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi
Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi
Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi - Son Dakika
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