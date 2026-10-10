Kütahya Çavdarhisar\'da okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçedeki okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları kontrol edildi. Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.