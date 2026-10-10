Kütahya Çavdarhisar'da okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kütahya Çavdarhisar'da okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı

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Kütahya Çavdarhisar\'da okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okul kantinleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince denetlendi. 5996 sayılı Kanun kapsamında gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları kontrol edildi; denetimlerin öğrenci sağlığı için aralıksız süreceği belirtildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçedeki okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları kontrol edildi. Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
ÇavdarhisarKütahyaEğitimSağlıkTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Çavdarhisar'da okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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