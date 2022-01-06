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Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika

Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

06.01.2022 17:12

Kütahya'da, tip 1 diyabet hastası 83 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Kütahya'da, tip 1 diyabet hastası 83 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Kütahya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında sürekli kan şekeri ölçüm cihazı ve sensörleri, hayırsever iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle temin edildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, tip-1 diyabetli 83 çocuğun ailelerine çocukların anlık takiplerini yapmalarında parmak delme ihtiyacını ortadan kaldıran sensör verildi.

Cihaz sayesinde aileler, çocuklarının glikoz ölçümünü parmaklarını delmeden, kola takılan aparat sayesinde kolaylıkla yapacak ve risk durumunu raporlayabilecek. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen cihaz, ücretsiz uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşacak.

Vali Ali Çelik, programda yaptığı konuşmada, diyabetli çocukların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Diyabet hastası çocukların yaşadıkları sıkıntıya Kütahya'da kısa sürede çözüm üretildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu projemizle acıyı, sevinci bir arada paylaşmanın değerini gördük. 3 günlük kısa bir sürede ihtiyacımız olan cihazları iş insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle tamamladık. Bu Kütahya'mız adına çok değerli. Peygamberimizin, 'İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır' ifadesiyle, insanlığa faydalı hizmet konusunda çaba gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri için mücadelemiz devam edecek."

Kütahya Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş da diyabetli çocukların hayatlarını kolaylaştıracak bu çalışmanın oldukça kıymetli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından ailelere, cihazın kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.

Program, cihazın temin edilmesine katkı sunan kurum, kuruluş ve kişilere plaketlerin verilmesi ve cihazın ailelere dağıtılmasının ardından sona erdi.

Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

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Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyabetli 83 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika
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