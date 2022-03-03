Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi

03.03.2022 23:50

Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedaviKÜTAHYA Tiroit hastalarının bıçak altına yatmadan tedavilerinin yapıldığı 'Radyo frekans ablasyon uygulama' yöntemi Kütahya'da da başlandı.

Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi

KÜTAHYA Tiroit hastalarının bıçak altına yatmadan tedavilerinin yapıldığı 'Radyo frekans ablasyon uygulama' yöntemi Kütahya'da da başlandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'Tiroit nodülleri' artık ameliyatsız bir şekilde uygulanan işlem ile hastaları kısa bir sürede sağlığına kavuşturuyor. Hastalar ile konuşarak gerçekleştirilen tedavinin tüm masrafları SGK tarafından karşılanırken, tedavi için 6 ay da 15 hasta 'Radyo frekans ablasyon uygulaması' ile aynı gün taburcu edildi.

Ameliyatsız bir şekilde kısa sürede hastaların sağlıklarına kavuştuğundan bahseden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, "Tiroit nodülleri ülkemizde çok sık görülmektedir. Günümüze kadar bu nodüller ameliyat ile tedavi edilmekteydi ancak bizim hastanemizde uyguladığımız ameliyatsız küçük bir iğne deliğinde girerek lokal anestezi ile hastaları aynı gün taburcu ettiğimiz "Radyo frekans ablayon tedavisini' başarı ile uygulamaktayız. İşlem çok kısa ve pratiktir, her hangi bir kesiği ve kana riski çok düşük olan bir işlemdir. Biz bu hastalarımızı endokrinoloji hocamız Bünyamin Aydın ve Barış Cansu hocalarımız ile değerlendiriyor ve Furkan hocamız ile başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tedavi ettiğimiz yaklaşık 15 hastamız oldu ve hepsinde başarılı sonuçlar elde ettik. Yaklaşık 6 aydır bu işlemi hastanemizde yapıyoruz. Bu uygulama Türkiye'de yeni başlayan bir uygulama ve yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bu uygulama ile hastalarımız ve doktorlarımız daha konforlu ve taburcu süresi çok kısa riskleri de çok az. Ayrıca işlemin hastaya her hangi bir maliyeti yok. Ameliyata göre daha ekonomik olan bu işlemi SGK karşılıyor ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı" diye konuştu.

İşlem sonucunda hastaların kısa sürede iş hayatına dönebildiklerini söyleyen Dr. Öğretim üyesi Furkan Ertürk Urfalı, "Uygulama ile ameliyata göre riskleri daha düşük olmakta ve hastalarımız çalışma hayatına daha kısa sürede dönebilmektedirler. Yaklaşık 6 aydır hastanemizde uyguladığımız işlemimizden hastalarımız da bizlerde sonuçlar memnunuz" ifadesi kullandı.

Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi
Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi
Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi

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Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kütahya, Radyo, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kütahya'da 'Tiroit nodülleri'ne ameliyatsız tedavi - Son Dakika


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