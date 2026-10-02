Kütahya Şaphane\'de gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi yapıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenilirliği, hijyen şartları, ürünlerin muhafaza ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.