Kütahya Şehir Hastanesinin yapımı tamamlandı, kontrol ve devreye alma çalışmaları devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesinin yapım anlamında yüzde 99'unun tamamlandığı, kontrol ve devreye alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 510 yatak kapasiteli hastanenin kullanıma hazır hale gelen hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Önsay, "Keşif bedeli olarak 166 milyon Euro olarak düşünülen yatırım, son dönemlerdeki fiyat dalgalanmalar ile 250 milyon Euro civarına ulaşırken, bu miktar bir yatırım için AK Parti döneminde şehrimize yapılan en büyük yatırım oldu" dedi.

Başkan Önsay, Kütahya Şehir Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın armağanı olduğunu dile getirdi.

Önsay, "Hastanemiz şu anda yüzde 99 civarında bitirilmiş durumda. Yüzde 1'lik bir eksiği var. Bunu da test ve devriye alma dönemi olarak görmekte fayda var. Gördüğünüz gibi bazı mahallere giremedik çünkü buralarda testler ve devriye almalar ve validasyon işlemleri devam ediyor. Kütahya için hakikaten önemli bir yatırımın içerisindeyiz. Yani bu yatırım fizibilitesi yapıldığında 166 milyon Euroydu. Gerçekleşen maliyet bugün 250 milyon Euroyu geçti. Bu AK Parti tarihinde Kütahya'ya yapılmış en büyük yatırım. Havaalanının 5-6 katı bir maliyetten bahsediyoruz. Yani bütün bu gördüğünüz yapılan kurumların her birinin 100 katı belki 200 katı bir maliyetten bahsediyoruz. Çok büyük bir yatırım. Öncelikle bu yatırımı şehrimize armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu süreçte görev yapan sağlık bakanlarımıza, il müdürlerimize, Sağlık Müdürlüğünde çalışan bütün personelimize teşekkür etmek istiyoruz. Çok uzun bir süreç oldu, hakikaten hepimizi yoran Kütahya'nın kendi pek çok konuda yaşadığı bahtsızlığın da defalarca yaşandığı bir süreci hep beraber yaşadık. Ama bugün gördüğünüz gibi İnşallah kısa sürede hastanemizin hizmete girmesini bekliyoruz. Ben burada hem size hem değerli vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim. 16 Haziran 2022'de Biz göreve başladığımızda bu hastanenin gerçekleşme oranı yüzde 46'ydı. Bu geçen 19 aylık süreçte hakikaten il müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla beraber firmanın yetkilileri ile beraber her hafta burada olmaya bu süreci hızlandırmaya hep beraber gayret ettik. Arzumuz geçen yıl Tıp bayramında buraya açmaktı ki firma yetkilileri de bunun mümkün olduğunu görüyordu ve ona göre çalışılıyordu ama hepimizi bir şekilde derinden yaralayan 6 Şubat depremi bizim bütün hesaplarımızı alt üst etti, biz 6 Şubat öncesinde burada yakaladığımız çalışan sayısına henüz bugün ulaşamadık. Çünkü bu insanları bulma ve çalışma imkanımız artık kalmadı, yani Gaziantep'teki hastanedeki eleman ihtiyaçları sonra TOKİ'nin inşaatlara girişimi o bölgeden buraya çalışmaya gelen insanların hepsinin o bölgeye tekrar gitmesine neden oldu. Aynı dönemde yine bu hastanenin alımı ile ilgili fiyatlar noktasında da büyük çalkantılar meydana geldi. Firmayı da bunlar oldukça zor durumlara düşürdü. Bunların içinde olduğumuz için hepsini gördük ve biliyoruz. Yani şundan herkes emin olsun ki hakikaten gerek şirketimiz gerekse bakanlık personelimiz il müdürlüğümüz gerekse siyasi olarak bizler hepimiz iyi niyetle bir an önce bitirmenin derdinde olduk. Ama nasip diye bir şey var. Eskiler öyle derler. Yani geç olsun güç olmasın, İnşallah hayırlısıyla yakın bir zamanda hastanemize devriye alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"510 yatak kapasiteli hastane, 100 yatak da fizik tedavi"

"Biz insana hizmetin kalitesini artırmakla yükümlüyüz" diyen Başkan Mustafa Önsay, "Burada yine bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Sağlık dediğimiz alan 2002'den bu yana çok değişim gösterdi. 2002'de günlük Kütahya'da muayene olan insan sayısı 600'dü. Bugün günlük 10.000 insan muayene oluyor. 2002'de insanların hastaneye gitme oranı yılda ikiydi. Şimdi ortalama ayda 2'nin üzerinde. O gün 54 doktorla biz hizmet ediyorduk. Bugün 600 doktorumuz var hala doktor açığımız var. 2002 şartlarında değiliz. Toplum değişti, bizim nüfusumuz aynı yoksa bir değişim yok ama ihtiyaçlar, alanların parçalanması, doktorların pek çok bölümlere ayrılmış olması bizi bu noktada sıkıntıya sokuyor ama Sağlık Bakanlığımızın da destekleriyle İnşallah Sağlık Müdürlüğümüzün de çalışmalarıyla biz Kütahya'nın bütün eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. İki gün önce de görmüşsünüzdür, Türkiye'deki bu 35 bin alımla ilgili Kütahya'da 768 personel düştü. bunun üçte ikisi Şehir Hastanesinde çalışmak üzere alınıyor. Hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Burada ihaleleri alan hizmet edecek taşeron firmalar var, onlar da eleman alımlarına devam ediyor. Bu süreçte de halkımızı takip ediyorlar. Tabi bizim açımızdan bir de olayın şu yönü var. Burası 510 yataklı bir hastane. 100 yatağı da fizik tedavi. Bu bizim Kütahya'mız açısından, gelecek açısından daha eksiğimiz olduğunu gösteriyor. Biz bir yandan da bütün bu süreç devam ederken Hacıazizler tarafında bin kişilik yeni bir hastane yapmanın peşindeyiz. Bunun projeleri çiziliyor, bu devlet eliyle yapılacak bir hastane olacak. Orayı Eğitim Araştırma Hastanesi olarak yapmayı düşünüyoruz, ona göre planlıyoruz. Yani Yolumuz hala uzun, sağlığa olan yatırımlarımız devam edecek. İnşallah şehrimizi sağlık alanında çok daha iyi bir noktaya taşımak, halkımızın her ihtiyacının istediği an çözülebildiği noktaya taşımak hepimizin arzusu. Bizim partimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi çizgisi, insana hizmet etmek. Biz insana hizmetin kalitesini artırmakla yükümlüyüz. Bunu yapabildiğimiz ölçüde insanlardan oy alabiliyoruz. Bizim bir ideolojimiz yok, her zaman söylüyorum, biz hizmet ideolojisine sahip bir partiyiz. O yüzden hizmeti arttırmak hizmet kalitesini yüceltmek bizim partimizin varlık sebebi, o yüzden hep beraber sizlerin de desteğiyle, halkımızın dualarıyla inşallah durmak yok yola devam diyeceğiz. Bütün alanlarda, gerek sağlıkta gerek diğer alanlarda halkımıza daha iyi yaşanılabilir bir ülke sunmak için gayret edeceğiz. İnşallah hep beraber hastanenin açıldığı günde bir arada oluruz. Henüz size verebileceğimiz bir tarih yok, mutlaka soracaksınız, buradaki sistemlerin tamamlanması lazım. Az önceki gördüğünüz yerlerde biz üç beş yere girdik ama sonunda bir sürü alanları var, buralardaki sistemlerinde oturması birbirine bir şekilde uyum göstermesi gerekiyor. Bunları bekliyoruz ama burada inşaat olarak yapılacak bir şey yok, hep beraber gördük. İnşallah hayırlısıyla süreci tamamlarız" ifadelerini kullandı.