Levâic Talks, Sürdürülebilir İlişkilerle Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin İlk Adımı Attı

Sağlık

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Levâic'in kurucusu Yasemin Yurdakul, Levâic'in misyonunu "duygusal iyi oluşu artırarak bireylerin ruh sağlığını iyileştirmek, sosyal bağlantıları güçlendirerek yalnızlık hissini azaltmak ve toplumla olan ilişkilerini yeniden yapılandırmak" şeklinde tanımladı. Yurdakul, Levâic'in danışmanlık ve çevrimiçi gelişim çalışmalarıyla toplumda güvenli ve sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik boyunca farklı oturumlarla sürdürülebilir ilişkilerin çeşitli boyutları ele alındı. Minerva CEO'su Ayşegül Güngör ve Liber Kültür Sanat Derneği kurucusu Ferah Türel, sosyal ağların ilişkilerdeki gücünü tartışırken; Sentromer DNA CEO'su Dr. Pınar Akalın ve Ayşegül Güngör, genetik etkenlerin ilişkilerdeki rolünü değerlendirdi. İlişkilerin hukuki boyutuna ise yazar ve avukat Begüm Gürel ile Yasemin Yurdakul değinerek, ilişkilerin sona erdiği süreçlerde yaşanan hukuki ve duygusal zorluklar hakkında önemli bilgiler verdiler.

İŞ DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

İş dünyasında sürdürülebilir ilişkiler üzerine bir oturumda, önceki Unilever İK Direktörü ve lider koçu Seden Limoncuoğlu ile Memorial Grup CHRO'su Gülhiz Demir, işyerinde psikolojik güvenin ve sağlıklı iletişimin önemini vurguladı. Master koçlar Ahmet Süha Koçel ve Yücel Kosal, "İlişkilerin ABC'si" başlıklı sunumlarında iş dünyasında daha etkili ve verimli iletişimin önemine değindi.

Günün sonunda Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve DFN Yapım CEO'su Sinan Üstüner'in katılımıyla gerçekleşen oturumda ise ikili ilişkilerde güçlü iletişim becerilerinin önemi ele alındı. Etkinlik, katılımcılara sürdürülebilir ilişkiler kurmanın temel ilkelerini ve bu ilişkilerin bireysel yaşam kalitesine katkılarını anlatan önemli bir kaynak sundu.

Etkinlik, yalnızca katılımcılara değil, sosyal medya kanallarında yapılan canlı yayınlarla daha geniş bir kitleye ulaşarak, sürdürülebilir ilişkilerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Levâic'in yıl sonuna kadar farklı konularda üç etkinlik daha düzenlemesi planlanıyor. Yurdakul, bu paneller aracılığıyla katılımcıların ilişkilerinin farklı yönlerini derinlemesine keşfetmelerini ve çevrelerine olumlu etkiler yaymalarını hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Sungur ve Yapımcı Sinan Üstüner

LEVAIC HAKKINDA

Türkçede "Kalpleri aşk ateşiyle yananlar" anlamına gelen Levâic, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak toplum refahını artırmayı amaçlayan bir platformdur. Çevrimiçi terapi, birebir danışmanlık ve video destekli gelişim çalışmaları ile üyelerine güvenli sosyal bağlar kurmaları için kapsamlı bir destek sağlar.

Levâic, entelektüel bir platform olarak üyelerini seçkin danışmanlarla buluşturarak, toplumda sağlıklı ilişkilerin temellerini atmaya devam ediyor.