Lise Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral - Son Dakika
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Sağlık

Lise Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral

Kayseri'de lise öğrencileri, lösemili çocuklarla eğlenceli zeka oyunları oynayarak moral verdi.

14.02.2025 14:52
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Kayseri'de lise öğrencileri, hastanede tedavi gören lösemili çocuklarla süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi zeka oyunları oynadı.

Kayseri Şehir Hastanesinin Çocuk Hematoloji servisinde 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan lösemili çocuklar, lise öğrencileri tarafından getirilen zeka oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilerle süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi zeka oyunları oynayan çocukların keyifli dakikalarına zaman zaman anneleri de eşlik etti.

Çocuk Hematoloji servisinde görevli Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir, AA muhabirine, bugünün dünya genelinde kutlandığını söyledi.

Kanser sürecinin çok zor olduğunu anlatan Özdemir, "Güzel projeler, çocuklarımızın moralini ve motivasyonunu artırmakta. Etkinliklerin ardından vizitlerde hastaların ne kadar moralli olduğuna, motivasyonlarının ne kadar arttığına şahit oluyoruz. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Edebiyat Öğretmeni Veysi Arslan da hasta çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, öğrencileriyle sosyal sorumluluk projesini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Zeka oyunlarının çocukları ve yetişkinleri mutlu ettiğini belirten Arslan, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Belirli aralıklarla burada olup çocuklarla daha kaliteli vakit geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Anne Sevda Çimen ise evladının sevinmesine sebep olanlara teşekkür etti.

Küçük kızının hastanede etkinlik olacağını duyunca çok sevindiğini anlatan Çimen, "Kızımla 6 aydır hastanedeyiz, tedavi görüyor. Zehra odada sıkıldığı için çok mutlu oldu. Kendisini bir parkta veya bir okulda gibi gördü. Bu etkinlik bizim için iyi moral oldu." ifadelerini kullandı.

Lösemi hastası 5 yaşındaki Zehra Çimen ise çok güzel vakit geçirdiğini, ağabeyleriyle zeka oyunları oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Lise Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral - Son Dakika

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