Londra yetersiz kaldı, Türkiye'de sağlığına kavuştu Nijeryalı iş insanı şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika
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Sağlık

Londra yetersiz kaldı, Türkiye'de sağlığına kavuştu Nijeryalı iş insanı şifayı Türkiye'de buldu

Rektum kanseri tedavisi için Londra'ya giden Nijeryalı iş insanı Türk hekimler sayesinde sağlığına kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren iş insanı, tedavilerini tamamladığı için ekstra bir tedaviye ihtiyaç duymayacak.

09.08.2024 19:38
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Londra yetersiz kaldı, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Nijeryalı iş insanı şifayı Türkiye'de buldu

İSTANBUL - Rektum kanseri tedavisi için Londra'ya giden Nijeryalı iş insanı NdıbeJosephat Obi, çareyi Türk hekimlerde buldu. İstanbul'a gelerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Obi, sağlığına kavuştu. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Hastamız, tüm tedavilerini tamamladığı için bu süreçten sonra ekstra bir tedavi alması gerekmeyecek" dedi.

Rektum kanserine yakalanan Nijeryalı iş insanı NdıbeJosephat Obi, şifayı Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ndeki Türk hekimlerinde buldu. Yapılan doğru tedavi ve ameliyatın ardından sağlığına kavuşan iş insanı Obi, "Londra'da bir doz kemoterapi aldım. Bir yandan da hastane aramaya devam ettim. Türkiye'ye geldim ve Prof. Dr. Mustafa Öncel ile birlikte tedavime başladım. Hasta doktor ilişkimiz olmadı. Bir evlat oğul ilişkimiz oldu. Her zaman bana moral verdi. Tedavim başarılı bir şekilde sonuçlandı" diye konuştu.

Tedavisi üçüncü evrede başladı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, yaşanılan süreci anlattı. Hastanın üçüncü evrede kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Prof. Dr. Öncel, "Yeni tedavisine başlamış bir rektum kanseri hastasıydı. Rektum, kalın bağırsak, makatın hemen üzerinde olan kısmıdır. Tüm kalın bağırsak kanserlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Bu hastalarda güncel tedavi yaklaşımı değişmişti. Hastanın ilginç olan yanı şu, biz yurt dışından çok fazla hasta ağırlıyor, tedavisine katkı sunuyoruz. Bu hasta belki kalın bağırsak tedavisinin en fazla yapıldığı ve aslında doğru yapıldığı yerlerden birinden, Londra'dan bana geldi" dedi.

Rektum kanserinde tedavi yöntemleri değişiyor

Süreci anlatmaya devam eden Prof. Dr. Öncel, "Ancak ilginç bir şekilde orada hastaya ameliyattan önceki tüm ilaç tedavisi ve ışın tedavisi protokolünün tamamlanması gerektiği söylenmemişti. Güncel yaklaşım bu yönde çünkü rektum kanserinde ilaç tedavisi ve ışın tedavisi eğer ameliyattan önce verilirse hastalarda sağ kalım olasılığı artıyor. Biz bunu ekip olarak son birkaç yıldır rutin olarak yapıyoruz. Bu uygulamanın ikinci bir avantajı daha var. Eğer böyle bir tedaviden sonra hastalığa tam yanıt alınırsa yani tümör tamamen ortadan kalkarsa hastaya ameliyatsız bir seçenek sunma potansiyelimiz oluyor" diye konuştu.

"Tedaviye bizimle devam etmek istedi"

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Hastaya tüm bu tedavi protokollerini ve tüm bu seçenekleri anlattım. Hasta bunları yeni duymuştu. Bizimle beraber devam etmek istediğini söyledi. Hastayı, tümör konseyimizde değerlendirdik ve hastayla beraber yol almaya karar verdik. Hasta ışın tedavisini tamamladı. Kemoterapisini tamamladı. Yanıtları oldukça iyiydi. Ama maalesef o bizim ikinci avantaj olarak söylediğimiz tam yanıt durumuna gelemedi. Yani tümörü tamamen ortadan kalkmadı. Hastaya bir ameliyata zorunlu olduğumuzu ilettik. Bu ameliyatı yıllardır kapalı yöntemle yapıyoruz. Bu hastada da aynı şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

Süreci başarıyla tamamlandı

Tüm zorlayıcı unsurlar üst üste olmasına rağmen kapalı yöntemle ameliyatını yaptıklarını belirten Prof. Dr. Öncel, "Hastamız, tüm tedavilerini tamamladığı için bu süreçten sonra ekstra bir tedavi alması gerekmeyecek. Sadece yakın takipte olacağız. Böyle hastaların ülkemize gelmesini biz önemsiyoruz. Gerçekten yurt dışından çok fazla hastayı burada tedavisine katkı sağlamak üzere ağırladık. Bundan gurur duyuyoruz. Bu hastanın özelliği belki bu ameliyatların çok sık yapıldığı, çok merkezi bir yer olan Londra'dan buraya gelmesiydi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Londra yetersiz kaldı, Türkiye'de sağlığına kavuştu Nijeryalı iş insanı şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika

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