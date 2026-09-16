Lösemili abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki kardeşi, onu sağlığına kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lösemili abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki kardeşi, onu sağlığına kavuşturdu

Lösemili abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki kardeşi, onu sağlığına kavuşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki Arda Kaan Duran'a, 16 yaşındaki kız kardeşi Defne Duran'ın kemik iliği nakledildi. İzmir Şehir Hastanesinde naklin 12. gününde hücreler çıkmaya başladı, hasta kısa süre içinde taburcu edilecek.

Lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki Defne Duran, abisinin iyileşmesine büyük katkı sağladı.

Manisa'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Arda Kaan Duran, ateş ve yorgunluk şikayetiyle 2 ay önce hastaneye başvurdu.

Lösemi teşhisi konulan hasta, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanenin Kemik İliği Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, kemik iliği nakline karar verdi. Akraba ve yakın çevresinden kemik iliği nakli için tarama yapılırken, Arda Kaan ile 16 yaşındaki kız kardeşi Defne Duran'ın dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Defne Duran, ağabeyinin sağlığına kavuşması için hiç düşünmeden kemik iliğini verdi.

"Kardeşimden nakil olduğum için mutlu oldum"

Arda Kaan Duran, hastanede AA muhabirine, lösemi teşhisini duyduğunda çok korktuğunu söyledi.

Tedavi sürecinin hızlı bir şekilde başladığını belirten Duran, "Kemoterapi tedavisine başlandı. Kuzenlerim geldi, onlar kan verdi. Kardeşim kan verdi. TÜRKÖK'ten de araştıralım dediler. Doktorlar kardeşimi daha uyumlu buldu. Kardeşimden nakil olduğum için mutlu oldum. Sonuçta aynı can ve kandanız. O da vermeyi çok istedi. Ben hastayım diye kardeşim çok konuşmadı ama eminim o da çok duygulanmıştır. Şu an gayet iyiyim." diye konuştu.

Tedavi süreci boyunca hiç umudunu kaybetmediğini anlatan Duran, taburcu edildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanacağını sözlerine ekledi.

"Başka birine de hiç düşünmeden kemik iliğimi verirdim"

Defne Duran ise ağabeyine hayat verdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu süreç çok güzel ve duygusaldı. Bir insanın hayatına dokunabilmek ve umut verebilmek tarif edilemeyecek kadar güzel bir his. Ağabeyimle değil de başka biriyle de uyumlu olsaydım yine de hiç düşünmeden kemik iliğimi verirdim." dedi.

Prof. Dr. Bilgir de Arda Kaan Duran'ın hastaneye başvurduğunda hastalığın ilerlediğini gördüklerini ifade etti.

Tedavi sürecinde kötü hücrelerin çoğunu yok ettiklerini aktaran Bilgir, şöyle devam etti:

"Nakil planladık. Kız kardeşinden donör olmasını rica ettik. Kabul etti. Ondan aldığımız kemik iliğiyle nakil yaptık. 12. gündeyiz. İşler gayet yolunda gidiyor. Hücreler çıkmaya başladı. Kısa bir süre sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Bilgir, kemik iliği nakilleri sayesinde lösemi hastalığının tedavi edilebildiğini vurgulayarak, "İnsanlar kemik iliği bağışı konusunda yanlış bilgilere sahip. İşlemin ameliyatla yapıldığını düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Hastanın kendisinden ya da donörden kök hücreler toplayıp hastanın kendisine veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Lösemi, Lösemi, Manisa, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lösemili abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki kardeşi, onu sağlığına kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:50:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Lösemili abisine kemik iliğini veren 16 yaşındaki kardeşi, onu sağlığına kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement