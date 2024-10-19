M Çiçeği Virüsü Uyarısı - Son Dakika
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M Çiçeği Virüsü Uyarısı

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Prof. Dr. Orhan Şen, M Çiçeği virüsünün yayılması durumunda eldiven kullanımının artacağını belirtti.

19.10.2024 22:06
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Uzmanından 'M Çiçeği virüsü' uyarısı

M Çiçeği virüsünün yayılması, eldiven kullanımını arttıracak

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"M Çiçeği virüsü nöropatik ağrılara yol açabilir"

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'M Çiçeği virüsünün' yayılması halinde eldiven kullanımının artacağını söyledi.

Afrika'da sıklıkla görülen ve binden fazla insanın hayatını kaybettiği 'M Çiçeği virüsü' Türkiye'de görülmedi. Virüs, Afrika'nın 18 ülkesine yayılım gösterirken, vaka sayısı 42 bini aştı.

"Tanıda gecikme olursa komaya kadar gidebiliyor"

Adana'da görev yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "M Çiçeği virüsü sinir sistemini tuttuğu zaman ensefalit adını verdiğimiz bir tabloya neden oluyor. Ensefalit yaptığı zamanda beyinciğin tutulumu sonucu, çok şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, kusma gibi yakınmalara neden olabilir. Bu belirtiler sonucu tanıda gecikme olursa komaya kadar gidebiliyor. M Çiçeği virüsü, nöropatik ağrı adını verdiğimiz 'Beni dövmüşler gibi ağrılarım var' söylemlerine yol açabiliyor. Sinir uçlarının tutulumuna bağlı bir olay" ifadelerini kullandı.

Ortak havlu ve çarşaf kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Sarılmamak, öpmemek, dokunmamak gerekiyor. Korona döneminde maske kullanılıyordu, M Çiçeği virüsünün sayısı artarsa eldiven kullanımı artacaktır. Bir mağazadan alışveriş yaparken kıyafetleri veya ayakkabıları denemeyiniz. Sizden önce deneyen kişinin M Çiçeği virüsüne yakalanıp yakalanmadığını bilemeyiz. O yüzden bu dönem içerisinde gerçekten bir endişe, kaygı varsa kendimizi korumalıyız. Bağışıklık sistemi her zaman güçlü olmalı" dedi.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Sağlık, Dünya, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık M Çiçeği Virüsü Uyarısı - Son Dakika

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