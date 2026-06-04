Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Hava Ambulansı - Son Dakika
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Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Hava Ambulansı

Malatya\'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Hava Ambulansı
04.06.2026 16:37
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki hastaya ambulans helikopterle müdahale edildi.

Malatya'da kalp krizi geçiren yaşlı hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 66 yaşındaki hasta için havalandı. Edinilen bilgiye göre, N.B. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Hava Ambulansı - Son Dakika

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