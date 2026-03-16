Malatya'da Kapalı Ameliyatla Kitle Alındı - Son Dakika
Malatya'da Kapalı Ameliyatla Kitle Alındı

Malatya\'da Kapalı Ameliyatla Kitle Alındı
16.03.2026 11:51
Karın ağrısıyla hastaneye giden Nida Seydo'nun böbreğindeki 20 cm'lik kitle kapalı yöntemle alındı.

Malatya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve böbreğinin üstünde 20 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kentte karın ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 48 yaşındaki Nida Seydo'nun sol böbrek üstü bezinde yaklaşık 20 santimetrelik kitle tespit edildi.

Seydo, Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ile Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler'in gerçekleştirdiği kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada, hastanın sol böbrek üstü bezinde 20 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini belirterek, "Laparoskopik olarak ameliyata hazırladık ve kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Ameliyat sonrası servis sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Patoloji sonucunu bekliyoruz ve sonuca göre tedavi planlamasını sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ersan Özkardeşler de kapalı ameliyat yönteminin avantajlarının olduğunu belirtti.

Özkardeşler, "Bu teknikte karın içi kamera sistemiyle görüntülenir ve küçük kesilerden işlem yapılır. Büyük kesi olmadığı için hastalar daha az ağrı hisseder ve daha hızlı toparlanır. Uygun vakalarda öncelikli tercihimiz kapalı cerrahidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Malatya'da Kapalı Ameliyatla Kitle Alındı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:58:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Malatya'da Kapalı Ameliyatla Kitle Alındı - Son Dakika
