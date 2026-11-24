Moritanya'da akademisyen olarak görev yapan 59 yaşındaki Prof. Dr. Muhammed Salem Tah, böbreğinde tespit edilen tümörün pankreasına yayılması üzerine tedavi için geldiği Malatya'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından 6 yıldır mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı.

Moritanya İslami İlimler ve Araştırmalar Yüksek Enstitüsü İdari ve Mali İşler Direktörü Tah'a, 2020 yılında böbrek tümörü teşhisi konuldu. Tedavi amacıyla Tunus'ta ameliyat edilen Tah'ın kontrollerinde, kanserin pankreasına metastaz yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine tedavisini sürdürebilmek için farklı ülkelerdeki sağlık kuruluşlarını araştıran Tah, bir öğrencisinin babasının daha önce aynı merkezde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Merkezde gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmeler sonucunda ameliyata uygun bulunan Tah, pankreasındaki 3,9 santimetrelik metastaz nedeniyle Whipple (pankreas kanseri ameliyatı) ameliyatına alındı.

İleri düzey cerrahi operasyonlardan biri olan ve tecrübe gerektiren ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren Tah, 6 yıllık kanser mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

"Hastamız taburcu aşamasında"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Sümer, AA muhabirine, hastanın tedavi sürecinin farklı branşların katılımıyla değerlendirildiğini söyledi.

Hastanın böbreğindeki tümörün daha önce temizlendiğini, pankreasta ise tek bir alanda metastaz tespit edildiğini belirten Sümer, şöyle konuştu:

"Hastamıza 10 gün önce pankreasına metastaz nedeniyle Whipple ameliyatı yaptık. Bütün bölümler olarak birleştik ve onkoloji konseyinde değerlendirdik. Hastamız gayet iyi, taburculuk aşamasında. Kendisi de paylaşmak istedi ve bizi mutlu etti. 5 yıl önce böbrek tümörü temizlenmişti. Sadece pankreasta tek bir alanda metastazı vardı. Ameliyatı yapıldı ve hastamız taburcu aşamasında. Bizi Moritanya'ya davet etti ve ziyaretlerine gideceğiz. Pankreasa yayılmış bir kanser, 3,9 santimetrelik bir metastazı vardı. Vücudun kavşak noktası olduğu için mide, safra kanalları ve pankreas olduğu için zor bir ameliyat. Bu ekipçe yapılan bir ameliyat ve ekibimizin de eline sağlık, sonuçta gayet iyi oldu.

"Hiç ameliyat olmamış gibiyim"

Sağlığına kavuşan Tah ise öğrencisinin babasının daha önce Malatya'da tedavi olduğunu ve kendisinin de onların yönlendirmesiyle Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Malatya'da tedavi gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tah, şöyle konuştu:

"Hiç ameliyat olmamış gibiyim. Bana ülkemde bu hastalıkla ilgili anlatılan korkuların hiçbirini burada yaşamadım. 2020'de böbrek tümörüyle tanıştım ve kontrole gittiğimde pankreas içinde kitle gördüler. Süreci yaşadıktan sonra orayla ilişiğimi kesip kardeş ülke Türkiye'ye geldim. Bu hastane kendi iç dünyamda yeni bir keşif oldu. Tanıdıklarımı sağlık bulmaları için bu hastaneye yönlendireceğim."