Turgut Özal Tıp Merkezi\'nin ihtiyaçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'a aktarıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya'nın yöneticileri, milletvekilleri ve üniversite temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Babacan, ziyarete Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri, Bülent Tüfnekci, İhsan Koca, Siraç İnanç Kara Ölmeztoprak ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan katıldığını kaydetti.

Tıp merkezinin durumu değerlendirildi

Babacan'ın açıklamasına göre görüşmenin gündemini, İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Turgut Özal Tıp Merkezi'nin mevcut durumu oluşturdu. Toplantıda sağlık merkezinin önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaçları ve öncelikleri de kapsamlı biçimde ele alındı.

Babacan, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Malatya Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Malatya İl Başkanımız, İnönü Üniversitesi Rektörümüz, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimimiz ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ettik."

Babacan'dan Cevdet Yılmaz'a teşekkür

Görüşmede Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bugünkü durumunun yanı sıra gelecek dönemde atılması gereken adımların da değerlendirildiğini aktaran Babacan, "Görüşmemizde Turgut Özal Tıp Merkezimizin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaç ve öncelikleri kapsamlı şekilde değerlendirdik" dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kabulü ve Malatya'ya yönelik desteği nedeniyle teşekkür ederek, "Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve şehrimize verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA