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Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi

21.02.2022 19:44
Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı EEG Ünitesi yeni yerine taşındı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı EEG Ünitesi yeni yerine taşındı.

Ünitenin yeni yerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, çocuk sağlığı ve hastalıklarının tıbbın zor alanlarından biri olduğunu belirterek, Turgut Özal Tıp Merkezinin de bu alanda 2004'ten bu yana hizmet verdiğini dile getirdi.

Bu bölümün uzun yıllardan beri hem ana hem de yan dal olarak hizmet verdiğini ifade eden Kızılay, "Bunlardan birisi de çocuk nörolojisi. Çocuk nörolojisi bilim dalımız çocuklara EEG, EMG ve diğer nörofizyolojik testlerini başarıyla yapıyor ve bölgenin tek merkezi diyebilirim. SMA'da da bölgenin tek merkezi çocuk nörolojisi bölümümüz. Samsun, Ankara ve Adana hattının doğusunda bu hizmeti veren en önemli merkez burası. Yılda 4 bine yakın çocuk EEG çeken bölümümüz yeni yerinde daha rahat, daha çok hizmet verecek. Çocuk hastaların EEG'si, EMG'si diğer nörofizyolojik testleri hem daha geniş, güzel, ferah mekanlarda yapılacak, hem de yeni metot ve gelişmeleri burada günü gününe takip etme fırsatı olacak." diye konuştu.

SMA'da sadece Malatya'ya değil, bölgedeki bütün illere hizmet verdiklerini aktaran Kızılay, bölgedeki tüm illerin hastalarının kayıtlı olduğunu ve ilk tanı ve devamındaki takiplerini burada yaptırdıklarını anlattı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise pediatrik nörolojinin yıllardır sadece Malatya'ya değil, tüm bölgeye hizmet veren bir bilim dalı olduğunu, SMA hastaları için bölgedeki 16 ilin Malatya'ya bağlı olduğunu, bu hastaların hem tanısının, hem tedavisinin burada yapıldığını belirtti.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da çocuk nörolojisinde gün geçtikçe hizmetlere bağlı olarak hasta sayısının da arttığını dile getirerek, burayı genişleterek daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdal Güngör de yeni yerde koşullarının daha da iyileştiğini ifade ederek, "Amacımız hasta konforunu arttırmak. Nörolojik sorunu olan çocuklar, özel çocuklar, biraz daha ilgiye, daha konfora ihtiyaçları oluyor. Bu sorunları gidermek için güzel bir ünite oldu. Bunun yanında EEG dışında EMG gibi çocuk nörolojinin diğer elektro fizyoloji alanlarında da yeni açılımlar yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Bilge Özgör de yıllık EEG çekimlerini en az bir yüzde 20, 30 arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Çünkü sonuçlanan EEG'lerimiz olacak, tekrar çekimlerimiz olmayacak. Hasta bir çocuğa EEG çekmek için aileler sıkıntılar yaşıyor. Çocuğu uykusuz bırakıyorlar, ilaç alınması gerekiyor, tüm bunlara rağmen çocuklar uyuyamıyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ünitenin açılışı yapıldı, rektör Kızılay ve beraberindekiler üniteyi gezdi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi
Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi
Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi
Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi

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Çocuk Sağlığı, Turgut Özal, Malatya, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi EEG Ünitesi yeni yerinde hizmete girdi - Son Dakika


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