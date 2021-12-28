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Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

28.12.2021 14:02
Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Afrika'dan gelen 60 yaşındaki Daff Tidiani, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Afrika'dan gelen 60 yaşındaki Daff Tidiani, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali'den gelen Tidiani, Farabi Hastanesi'ne görme bulanıklığı ve baş ağrısı şikayetleri ile başvurduğu belirtildi.

Açıklamada hastanın daha önceden Tunus'daki bir klinikte burundan hipofiz bezi ameliyatı olduğu ifade edilerek, Tidiani'nin geçirmiş olduğu ameliyata rağmen şikayetlerinin giderek artması nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde ameliyat edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Klinik ortamında yapılan nörolojik ve göz muayenelerinde Tidiani'nin, görme alanında kayıplar olduğu ve çekilen Hipofiz MRG de (Emar), göz sinirlerine bası yapan nüks kitle (makroadenom) tespit edildiği vurgulanarak, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Farabi Hastanesinde ameliyata olduğu belirtildi.

Ameliyatın, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Arslan ve Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bahadır'dan oluşan ekip tarafından burun içinden girilip (endoskopik endonasal transsfenoidal yaklaşım ile) mikroskop altında, hipofiz bezindeki tümör başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Ameliyat sonrası görme sorunları düzelen Tidiani, taburcu oldu.

Prof. Dr. Arslan, hipofiz adenomlarının çoğunlukla iyi huylu tümörler olduğunu, kafatasının tabanında sella tursikada yerleşmiş olan hipofiz bezinden kaynaklandığını belirtti.

Arslan, hipofiz bezinin, gözlerin arkasında tek olarak bulunan ve hormon yapımından sorumlu 1 santimetre boyutunda bir organ olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hipofiz bezi, vücudumuzdaki birçok hormonun salgılanmasını ve vücudun su dengesini sağlayan merkezi ve hayati bir organdır. Hipofiz adenomlarının klinik belirtileri temelde kaynaklandıkları hipofiz hücresine bağlı olarak hormon üretip üretmediğine ve ulaştıkları tümör boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre çapı 1 santimetreden küçük olan adenomlara mikroadenom adı verilirken 1 santimetreden büyük adenomlara makroadenom adı verilmektedir."

"Hipofiz bezi ameliyatlarında, tümör boşaltılırken dikkat edilmesi gereken en önemli yapı İnternal Karotid arterdir" diyen Arslan, "Boyundan gelen şah damarı olarak bilinen İnternal Karotid arterlerin yaralanmasının felç ve ölüm dahil birçok ağır sonuçları olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ameliyat, Trabzon, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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