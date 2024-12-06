Mangal Faciası: 11 Yaşındaki Çocuk Tedavi Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Mangal Faciası: 11 Yaşındaki Çocuk Tedavi Edildi

Mangal Faciası: 11 Yaşındaki Çocuk Tedavi Edildi

Tokat'ta mangalın üzerine düşen 11 yaşındaki Mikail, başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

06.12.2024 12:49
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Tokat'ta yaktığı mangalın üzerine düşerek 2 bacağı ve bir kolu yanan 11 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.

Turhal ilçesinde 16 Ekim'de mangal yapmak için ateş yakan Mikail Çinpolat, dengesini kaybederek mangalın üzerine düştü.

Elbiselerinin tutuşmasıyla bacakları ve sol kolunda yanıklar oluşan Çinpolat, ağır yaralı halde Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Çinpolat, burada uzman doktorlar Fikret Gözübüyük ve Özgür Taylan Başar'ın ekiplerince tedaviye alındı.

Geçirdiği 3 ameliyat ve doku nakilleriyle sağlığına kavuşan Çinpolat, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

"Şu an iyiyim, acım yok"

Mikail Çinpolat, AA muhabirine, yaktığı mangalın üzerine düştüğünü, olayın hemen ardından ailesiyle kentteki hastaneye gittiğini söyledi.

Tedavisinin sürdüğünü anlatan Çinpolat, "Ateş yakmıştım, mangal yapıyordum düştüm. Arabaya binip Turhal Devlet Hastanesi'ne gittik, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldik. Şu an iyiyim, acım yok. Tedavimi gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederim. Çocuklar ateşle oynamasın, mangaldan uzak dursunlar." dedi.

"Ağabeyi kurtarmış"

Anne Hamide Çinpolat da oğlunun tedavisinin güzel geçtiğini, doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini söyledi.

Olayın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Çinpolat, "Olay günü tarlada çalışıyordum. Tarladan apar topar geldim ama oğlum bu hale geldi. Evimizin arkasında ateş yakmış, yanında kimse yokmuş. Abisi su dökerek kendisini kurtarıyor." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Uzman Doktor Fikret Gözübüyük de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Gözübüyük, vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Çinpolat'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

"Yanık yerleri temizlenip, yamalar yapıldı"

Mikail'in doku nakliyle sağlığına kavuştuğu aktaran Gözübüyük, şunları kaydetti:

"Mikail mangalda kıyafetlerinin yanması sonucu özellikle her iki bacağında derin 3. derece yanıklarla bize geldi. Tedavileri yapıldı, tedavisinin son aşamadayız. 3 kez ameliyat edildi. Yanık yerleri temizlenip, yamalar yapıldı. Vücudunun sağlam yerlerinden aldığımız derilerle yaralarını kapattık. Derileri kolundan, ayağındaki yanmamış alanlardan aldık. Genel durumu iyi yakında taburcu edeceğiz inşallah."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mangal Faciası: 11 Yaşındaki Çocuk Tedavi Edildi - Son Dakika

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