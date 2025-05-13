Mangalda Et Pişirirken Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Mangalda Et Pişirirken Dikkat!

Uzmanlar, etlerin kömürleşmemesi ve iyi pişirilmesi gerektiğini vurguladı, sağlığınızı riske atmayın.

13.05.2025 18:50
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Uzmanı uyardı: Etleri kömür, sağlığınızı riske etmeyin

KONYA - Havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonu da açıldı. Uzmanlar, özellikle sıcak havada uygun şartlarda saklanmayan etlerde bakteri üremesine karşı dikkatli olunmasını, etlerin çok yüksek ateşte aşırı yanacak, kömürleşecek şekilde pişirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kömürleşmiş etlerin sık tüketimi mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilirken, sadece protein ağırlıklı beslenmek karaciğeri zorlayabiliyor. Yüksek sıcaklık, tavuk eti gibi protein açısından zengin gıdalarda salmonella gibi zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, etlerin iyi pişirilmesi, sebzelerin iyice yıkanması ve dengeli bir menü oluşturulmasının sağlıklı bir mangal keyfi için önemli olduğunu vurguluyor.

"Tavuk etinde salmonella gibi bazı bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşabiliyor"

Yaz aylarında herkesin parklarda, bahçelerde mangal yapmayı sevdiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Bilal Toka, "Özellikle yüksek proteinli et türü gıdalar, daha özellikle de tavuk etinde bakterilerin üremesi için sıcak hava oldukça uygun bir ortam oluşturabilir. Bu yüzden etleri uygun şartlarda saklamak, marinesini yaptıktan sonra uygun şartlarda çok uzun süre sıcak havada kalmayacak şekilde saklamak önemli. Buna dikkat etmediğimiz takdirde özellikle tavuk etinde salmonella gibi bazı bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşacağından gastroenterit vakalarıyla besin zehirlenmesi dediğimiz durumlara yol açan başka bakterilerin çoğalmasıyla çeşitli enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Buna dikkat etmemiz mangal sezonunda üzücü günler yaşamamamız için bize yardımcı olur" dedi.

Doç. Dr. Bilal Toka, şöyle devam etti: "Aşırı pişmiş, ateşle temas ederek pişmiş, üzerinde kömürleşme olmuş etlerin beraberinde tükettiğimiz turşu, sucuk gibi salamura besinlerin çok sık tüketilmesi, mide ve bağırsak hastalıklarına, mide mukozasının bozulmasına, bağırsaklarda polip gelişimine, zamanla tabii ki bu bir kere yemekle değil, sürekli bu şekilde beslenmekle, özellikle Uzak Doğu ülkelerinde sık gördüğümüz atrofik gastrit dediğimiz mide yüzeyinin incelerek tümör gelişimine yatkınlık oluşmasına sebep olabilir. Yine sebze türü besinlerin az tüketilmesi, özellikle mangalda pişmiş aşırı yanmış protein içeren gıdaların tüketilmesi kabızlık gibi çeşitli bağırsak problemlerine de yol açabilmektedir."

"Etleri uygun şartlarda saklamak ve sebzeleri de mutlaka iyi yıkamak gerekiyor"

Mangal yaparken öncelikle etlerin veya mangalda kullanılacak diğer sebzelerin iyi yıkanması, etlerin de uygun şartlarda saklanmasının önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bilal Toka, "Çünkü sıcak hava bakterilerin birçoğu için enfeksiyon bakterilerinin çoğalması için uygun ortam oluşturur. Bunun yanında etteki yüksek protein de özellikle tekrar söylemek istiyorum tavuk etine bağlı bu tür enfeksiyöz hastalıkları görebiliyoruz. Mangal yapmaya giderken etleri uygun şartlarda saklamak ve sebzeleri de mutlaka iyi yıkamak gerekiyor. Tabii ki hepimiz mangal yapacağız, arada gideceğiz parklara piknik yapmaya, biz de gidiyoruz. Ama etlerin özellikle çok yüksek ateşte aşırı yanacak, kömürleşecek şekilde pişirilmemesine dikkat etmek mide bağırsak sisteminin sağlığı için iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

"Mangal veya piknik esnasında sadece proteinli gıdaları almak aslında beraberinde düşük düzeyde de olsa karbonhidrat ve sebze tüketmekten daha kötü" diyen Doç. Dr. Bilal Toka, "Sadece protein içeren bir beslenme karaciğerimizi biraz yorar. Beynin çalışması ve diğer organların glukoz yani kan şekerini yeterli seviyeye taşımak, glikoz ihtiyacını sağlamak için bu kez karaciğer proteinleri parçalayarak onlardan şeker elde etmeye yönelecektir. Uygun miktarda, çok aşırıya kaçmadan beslenmek de yine önemli. Çünkü özellikle hızlı yiyorsak yeterince çiğnemeden bu gıdalar midede sindirilmesi, içerisine asitin nüfuz etmesi daha zor olacağından mide gıdaları sindirmek için çok daha fazla asit salgılamaya yönelecektir. Bu da tabii fazla asit, mide ülserleri, gastrit gibi durumların mide mukozasının tahrişine sebep olacaktır. Beraberinde mutlaka bir miktar sebze ve tatlılarla birlikte, gerekirse tüketmek sağlığımızı korumak için daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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