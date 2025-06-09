Ferdi Zeyrek\'in ölüm nedeni belli oldu

6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbi duran 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Zeyrek'in ölüm nedenini açıkladı.

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu

Topçu, "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ DEĞİL

Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.