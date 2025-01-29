Manisa'da Kalp Pili İle Bir İlke İmza Atıldı

Sağlık

Manisa Şehir Hastanesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Manisa Şehir Hastanesi'nde LOT-CRT yöntemiyle 4 kablolu kalp pili yerleştirildi

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Doç. Dr. Habil Yücel, Manisa'da ilk kez yapılan ve yeni bir teknik olan LOT-CRT yöntemiyle 4 kablolu kalp pili takılması işlemini gerçekleştirdi.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Doç. Dr. Habil Yücel, hastanelerinde ilk kez uygulanan LOT-CRT yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Doç. Dr. Habil Yücel, "Hastamıza LOT-CRT dediğimiz bir yöntemle 4 kablolu kalp pili yerleştirdik. Bu yeni bir yöntem. Dünyada 2017-2018 yılından sonra uygulanmaya başlandı. Son 3-4 yıldan beri de ülkemizde uygulanmaya başlandı. Biz de Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk defa bu işlemi uyguladık. Manisa'da ilk kez yapılan bir işlem. Ege bölgesinde de ilkler arasında yapılan bir işlem ayrıca. Bu kalp pilini kimlere yapıyoruz? Kalp yetmezliği olan, kalp yetmezliğine bağlı ilaç tedavisi alan, ancak ilaç tedavisine rağmen tam fayda göremeyen hastalarımıza ve EKG'lerinde iletim bozukluğu olan hastalara uyguluyoruz. Bu kalp pili ile birlikte ileti bozukluğunu düzelterek, kalbin eş zamanlı kasılması sağlanarak kalbin kasılma fonksiyonunu düzeltiliyor. Böylelikle hastadaki kalp yetmezliğine bağlı şikayetler; özellikle nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerde önemli derece iyileşme, yaşam konforunda önemli derece düzelme, yaşam kalitesinde artma sağlanıyor." dedi.

"Bir ekip olarak gerçekleştirdik"

"Biz bunu büyük bir ekip olarak gerçekleştirdik." diyen Doç. Dr. Habil Yücel, "Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji ekibi olarak bu uygulamayı gerçekleştirdik. Gerçekten çok kalabalık ve çalışkan, başarılı bir ekibimiz var. Biz de dünyada, ülkemizde yeni başlayan yöntemleri ilk kez hastanemizde yapmakta, dünyada yeni gelişen teknolojileri hastalarımıza buluşturmakla ve hastalarımıza yeni bir pencere, yeni bir kazanım sağlamakta ayrıca gurur duyuyoruz. Operasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz ekip arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hastamıza da şifa olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yaşlı hasta ve hasta yakını da uygulamadan sonra tüm şikayetlerinin sona erdiğini ve artık daha rahat hareket edebildiğini söyledi.