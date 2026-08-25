Manisa\'da Online Evde Sağlık Hizmeti Başladı

Manisa Şehir Hastanesi tarafından hayata geçirilen 'Online Evde Sağlık Hizmeti' uygulaması, yatağa bağımlı, yaşlı, ağır psikiyatrik ve engelli hastaların tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hayata geçirilen "Online Evde Sağlık Hizmeti" uygulaması ile hizmet alması için uygun bulunan yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli hastaların tedavi ve takip süreçleri, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan ev konforunda gerçekleştiriliyor. Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda, sağlık personeli ilk olarak hastaları evlerinde ziyaret ederek detaylı bir fiziksel değerlendirme yapıyor. İlk muayenenin ardından rutin takipler, hasta ve hasta yakınlarıyla internet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşmelerle sağlanıyor. Bu sistem sayesinde hastaların ağrı durumu, beslenme düzeni, ateş ve günlük yaşam aktivitelerindeki değişiklikler dijital ortamda anlık olarak takip edilerek hasta dosyalarına işleniyor.

Ev konforunda rapor ve ilaç temini

Uygulama, özellikle hastaneye nakli zor olan ve yatağa bağımlı yaşayan dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlıyor. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar, demans, alzaymır, beyin kanaması ve iskemik ataklar geçirip günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalar sistemin ana odak noktasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra; doğum sırasında beyin travması geçirmiş yaş sınırı gözetilmeksizin yatağa tam bağımlı engelliler ile dışarı çıkması zor olan ve ağır antipsikotik ilaç kullanan şizofreni gibi ağır psikiyatrik hastalar da bu hizmetten aktif olarak faydalanıyor.

Online görüşmeler neticesinde hastaların eksilen ilaçları ve beslenme mamaları tespit edilirken, uygun görüldüğü durumlarda heyet raporu veya farklı branşlardan alınması gereken sağlık belgeleri de hastanın hastaneye gelmesine gerek kalmadan sağlık kurulları tarafından düzenleniyor. Enjeksiyon ve benzeri fiziksel müdahale gerektiren durumlarda ise sağlık ekipleri tekrar ev ziyareti gerçekleştiriyor. Nakil stresi yaşamayan hastaların mevcut konforu korunurken, tedavi süreçleri ise aralıksız şekilde devam ediyor.

"Hastanın konforu bozulmadan hizmet veriyoruz"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Osman Altıparmak, "Hastalarımızı önce eve giderek, onları görerek değerlendiriyoruz. Daha sonraları da internetten bağlanarak bilgisayardan hastamız ve yakınına görüntülü olarak bağlanıyoruz.

Bağlandıktan sonra da hastalarımızın tedavileri, ilaçları ya da diğer ihtiyaçlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Hastamızla ilgili ağrısı var mı, beslenmesi nasıl, bugünlerde ateşi oluyor mu ve onun günlük yaşam aktivitelerindeki değişiklikleri takip ederek internetten de görüntülü olarak bağlantıyı sağlayarak dosyalarımıza işliyoruz. Eksik olan ilaç, mama ya da desteklerimiz varsa hasta yakını ve hasta gelmeden kendi branşlarımızla ilgili raporlarını çıkarıyoruz. Diğer alanlarla da hasta gelmeden hasta yakını yoluyla; örneğin biz heyette göğüs hastalıkları ve dahiliye uzmanı olarak iki kişiyiz. Diğer branşlarla ilgili de raporlara biz belge oluşturarak hasta yakınını yönlendiriyoruz. Hasta gelmiyor. Dolayısıyla hizmetimizde hastanın konforu bozulmadan bizim desteğimizle hallediliyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımız 'İyi ki devletim var' diyor"

Hastane ortamında kontrolleri zor olan ve hastaneye ulaşımında güçlük çeken hastalara hizmet verildiğini belirten Uzm. Dr. Osman Altıparmak, "Çoğunluk grup yaşlı, demans, alzaymır ya da beyin kanaması geçirmiş, iskemik ataklar, hasta günlük ihtiyacını idame edemiyorsa bize müracaat ediyor. Bir de engelli hastalarımız var. Bu özellikle psikiyatrik ilaç kullanan ya da doğum sırasında beyin travması geçirmiş, tamamen yatağa bağımlı, onlarda yaş sınırımız yok ya da ağır psikiyatrik hastalarımız var, şizofren ve ona benzer dışarıya çıkmıyor, tamamen ağır antipsikotik ilaçlar alıyor. Onları da gidip evde ziyaret ediyoruz. Çünkü hastaneye nakilleri sorunlu. Ayrıca kontrolleri zor. O yüzden onları gidip evde izliyoruz. Enjeksiyonları varsa gidip evlerinde yapıyoruz" diye konuştu.

Hastalara verilen böylesi bir hizmetin kutsal bir görev olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Osman Altıparmak, "Bizim yaptığımız hizmetin, evet, orada gidip onu yapıp ayaklarına gidiyoruz. Bir devlet olarak vatandaşın ayağına belirli dönemlerde gitmek o kadar kutsal ki. Orada anne dünyanın acısını çekiyor ve çeşitli travmalara maruz kalıyor ama sevgi maksimum. Biz orada dokunduğumuz zaman "Oh be" diyoruz ve devletin şefkatli eliyiz. O insanlar da "İyi ki devletim var" diyor" ifadelerini kullandı.

Manisa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Osman Altıparmak ve Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi Güler Yıldız ile Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen Online Evde Sağlık Hizmeti uygulamasının işleyişi, hastalara sağladığı kolaylıklar ve hizmet süreci hakkında haber çalışması gerçekleştirilecek.

Şu an için bin 40 hastaya hizmet verildiğini ifade eden Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi Güler Yıldız, "Evde sağlık hizmeti tanısı konmuş hastalıklarda cihaza, yatağa, eve bağımlı olan hastaların ya da yaşlıların hastaneye gelemeyecek durumda olan kişilerin evde kendi mekanlarında aldıkları tıbbi hizmetleri kapsamakta. Evde sağlık hizmetleri 444 38 33 no'lu genel çağrı merkezimizin telefon numarası vardır. Oradan başvuruda bulunulmaktadır. Başvurular genel koordinasyon merkezine düşmektedir. Genel koordinasyon merkezi de bölge mahallesine göre ekip atamalarını gerçekleştiriyor. Biz de evde sağlık sistemi üzerinden başvuru olan hastaları mahallelerine göre alıp ekip dağıtımını yapmaktayız. Şu an bin 40 tane hastamız var. Takipli hastamız bunlar ama her gün yeni hasta sayımız artmaktadır. Belirli periyotlarda palyatif bakım hizmetimiz de devreye girdi. Artık servisimiz açıldı. Palyatifteki hastalarımız da dahil olmak üzere onların da takibini almaktayız. Uzaktan görüntülü görüşmelerle beraber hastaların tıbbi gereklilikleri izlemlerini, değerlendirmelerini yapmaktayız" dedi.

Gerekli durumlarda hastanın hastane ortamına yönlendirilmesi de sağlandığını ifade eden Yıldız, "Uzaktan sağlık hizmetlerini el verdiği ölçüde hasta muayenesini görüntülü sistemle uzaktan doktor muayenesi gerçekleştirilmektedir. Hastanın tıbbi gereklilikleri saptanmaktadır. Gerekli izlem ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Hastanın buna göre gerekirse raporları yenilenmekte, reçeteleri yenilenmekte ya da hastanın hastaneye gelmesi gerekli durumları bir değerlendirmekte gerekirse hastaneye yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu tarz hastalarımızın ayrıca görüntülü görüşme ile beraber gerekli durumda fiziken bir sağlık kuruluşuna başvurması da önerilmektedir" diye konuştu.