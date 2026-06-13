Manisa'da Parkinson Hastasına Beyin Pili Takıldı - Son Dakika
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Manisa'da Parkinson Hastasına Beyin Pili Takıldı

Manisa\'da Parkinson Hastasına Beyin Pili Takıldı
13.06.2026 16:13
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66 yaşındaki Salih Kara'ya Manisa'da ilk kez beyin pili takıldı, şikayetleri azaldı.

Manisa'da 2017 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden hastaya beyin pili takıldı.

Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden 66 yaşındaki Salih Kara, hastaneye başvurdu.

Bu kapsamda gerekli çalışmaların ardından Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hastaya derin beyin stimülasyonu ameliyatı uygulandı.

Hastaya beyin pili takılan operasyonda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Batum ile Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimleri Op. Dr. Canan Subaşı Kalaycı ile Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Berkem Büyükakkuş görev aldı.

Ameliyat sonrası şikayetlerinde belirgin düzelme görülen Kara'nın hareket kabiliyetinin arttığı, kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.

Kara, ameliyatı gerçekleştiren hekimlere teşekkür etti.

Manisa'da ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımın hasta tedavisindeki önemini ortaya koyduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Manisa'da Parkinson Hastasına Beyin Pili Takıldı - Son Dakika

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