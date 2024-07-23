Mardin\'de 3 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Sağlık

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evde elektrik akımına kapılan Meryem M. (3) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ülker Mahallesinde meydana geldi. Meryem M., evde henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meryem M., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Meryem M.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.