Mardin'de Genetik Uzmanı Göreve Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'de Genetik Uzmanı Göreve Başladı

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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genetik uzmanı Dr. Yağmur Küçümen göreve başladı.

29.01.2025 18:35
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Mardin'de genetik uzmanı göreve başladı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genetik uzmanı göreve başladı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Lokman Timurağaoğlu, bölgedeki genetik hastalıkların sıklığının yüksek olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden genetik uzmanının hastane bünyesinde büyük önem taşıdığını söyledi. Timurağaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Genetik uzmanımızın kadromuza eklenmesi ile bunu daha objektif bir şekilde değerlendirebiliriz" dedi.

Genetik Uzmanı Dr. Yağmur Küçümen, tıbbi genetiğin Türkiye'de giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, hastaların genetik testler ve ailevi hastalıklar hakkında doğru bilgi alabileceğini söyledi.

Tıbbi genetiğin Türkiye'de daha yeni önem kazanan bir bölüm olduğunu dikkat çeken Dr. Küçümen, "Bu yüzden hastalar nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bizim baktığımız hasta grubu çocuk yaştan erişkin yaşa kadar herkesin gidebileceği bir alandır. Aileden gelen ve tanı konulmamış hastalıkları araştırmanın yapıldığı bir bölüm. Burada hastalarımıza, hastalıklarıyla ilgili cevaplar veriyoruz. Ailelerinde taramalar yapıyoruz. Onların genetik aile ağaçlarını çıkarıyoruz. İşleyişimiz bu şekilde" diye konuştu.

Genetik testler ve tetkiklerin zaman alıcı olabildiğini kaydeden Dr. Küçümen, "Hastalarımız sonuçları beklerken düzenli bilgilendirme alıyor. Genellikle bu işlemler için hastalarımız polikliniğe başvuru yapıyorlar ve öykülerini alıyoruz. Şikayetlerini dinleyerek buna göre kan testi alarak tetkiklerini yapıyoruz. Genelde sonuçlarımız uzun sürüyor. Bir bekleme periyodumuz oluyor. Bu bekleme periyodunda aileyi bilgilendiriyoruz. Sonuçları hakkında konuşuyoruz. Sonuçlar çıktıktan sonra başvuru yapıp sonuçları hakkında tekrar konuşuyoruz. Yapılan işlemleri devlet karşılıyor. Biz de burada hizmet için bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'de Genetik Uzmanı Göreve Başladı - Son Dakika

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