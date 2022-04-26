Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı

26.04.2022 11:40

Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın: -" Yoğun bakımlarımızı kapattık"MARDİN Mardin'de korona virüs vakalarında her geçen gün hasta sayısı düşüyor.

Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı

Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın:

-" Yoğun bakımlarımızı kapattık"

MARDİN Mardin'de korona virüs vakalarında her geçen gün hasta sayısı düşüyor. Kent genelinde tedavi altında olan sadece 40 hasta kaldı.

İki yıldan fazladır Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini kaybetmesiyle vakalar gitgide düşmeye başladı. Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, kentte ise sadece 40 hastanın tedavi görmekte olduğunu söyledi.

Son günlerde günlük vaka sayısının 10'un altına düştüğünü bildiren Adın, "Birkaç vaka şeklinde seyretmekte. Test pozitifliğimiz oldukça düşük seviyede gitmekte. Ramazan sebebiyle aşılama çalışmalarında bir yavaşlama olmakla birlikte aşılama çalışmaları hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde hala devam etmektedir. Yoğun bakımlarımızı kapattık çok şükür. Servislerimizde tek tük hasta kaldı. İl genelinde sadece 15 tane hastamız var ayaktan takip edilen ve toplam 40 tane hastamız var Kovid salgını ile ilgili süreç gitgide iyi gitmektedir. Umarım en kısa zamanda bu salgın belasından Mardin olarak tamamen kurtulmuş olacağız" dedi.

"Ülke geneline göre en düşük vaka sayısı ile seyreden ilerden bir tanesiyiz"

Burada yoğun aşılama yapılmış olmasının önemi çok büyük olduğunu aktaran Adın, "Bilhassa kronik hastalığı olan hastalarımız ileri yaş bireylerimizin eksik aşılarını tamamlaması, hiç aşı olmadıysa da mutlaka en kısa zamanda aşılanmasına öneriyoruz. Havaların ısınması ile birlikte biraz açık havanın da etkisiyle insanların birbirine bulaştırma potansiyeli her ne kadar azalmış olsa bile kapalı alanlarda bulaş riski tekrar devam etmektedir. Okul, toplu taşıma gibi yerlerde yine mesafeye dikkat edilmesini öneriyoruz. Bir hasta bile bütün ile kısa bir sürede ulaştırabilecek düzeyde hastalık potansiyeli taşımaktadır. Esasında burada yapılabilecek şeylerden en önemlisi evvela aşılanma. Mikrop ile karşılaşıldığı durumda hastalanma ihtimalini düşüreceği için aşılanma bir tedbir. Ancak ikinci sırada eğer bireysel olarak bir faktörleri taşıyorsak, aşının tutmamış olma ihtimaline ve yeterince korumamış olma ihtimaline karşı riskli davranışlardan kaçınmak, kalabalık ortamlarda mümkünse bulunmamak, taziye, düğün gibi ortamlarda mümkünse açık havada oturmak veyahut da hiç oturmamak gerekir. Örneğin telefonla tebrikini, başsağlığını yerine getirmek uygun olacaktır diye değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı
Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı
Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı
Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı

YORUMLAR
500
Mardin'de özel sporcular il şampiyonası yapılacak Mardin'de özel sporcular il şampiyonası yapılacak Çukurca Rafting Takımından büyük başarı Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

Türkiye, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:46 Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!
11:35 Hesabına 1 milyon TL gönderilen şoför, yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de hastanelerde sadece 40 Kovid-19 hastası kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement