Mardin'de İlk Endovasküler Müdahale Başarıyla Gerçekleşti

Mardin'de ilk kez böbrek ve bağırsak damarlarına endovasküler yöntemle müdahale edildi

MARDİN - Mardin'de ilk defa, böbrek ve bağırsak damarlarına endovasküler yöntemle başarılı bir şekilde müdahale edilen Hüzniye Ökten sağlığına kavuştu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Lokman Timurağaoğlu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını belirterek, "Artık hastalarımızı sevk etmediğimiz gibi, dışarıdan gelen hastaları da kabul ediyoruz. Bu tür girişimsel işlemlerle bölgemizde büyük bir fark oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Endovasküler Uzmanı Doç. Dr. Serhat Günlü, bölge halkı için önemli bir sağlık başarısına imza attıklarını söyledi. 2020 yılından itibaren Ankara'da takip edilen ve visseral organ tıkanıklığı problemi yaşayan bir hastanın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde fenalaşarak Mardin'e sevk edildiğini belirten Günlü, yapılan detaylı tetkikler sonucunda, hastanın bağırsak damarlarında ciddi tıkanıklıklar olduğu tespit ettiklerini kaydetti. Günlü, "Endovasküler işlemden hastanın bağırsak damarlarında tıkalı olan damarları açtık ve stentledik. Hastamızın böbrek damarları da tıkalıydı. Oraya da müdahale ettik. Hastamız takip edilmekte ve durumu şu an iyi. Çok daha güzel hizmetler sunacağımıza düşünüyoruz. Bölgede ilk defa uyguladığımız bu yöntemlerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Endovasküler girişimlerle, geleneksel cerrahi yöntemlerle yapılan ameliyatlara kıyasla çok daha kısa sürede, minimal invaziv müdahalelerle sonuç alınabileceği ifade edildi. Doç. Dr. Günlü, "Bağırsak damarına müdahale gerektiren ameliyatınız normalde 8 saat sürebilirken, biz girişimsel yöntemlerle bu süreyi yalnızca 30 dakika ile 1 saate kadar kısaltabiliyoruz. Bu sayede hastalarımıza büyük bir konfor sunarak, kesin sonuca çok kısa süre içerisinde ulaşmış oluyoruz. Ameliyatları daha az yapmayı hedefliyoruz ve bölgede uyguladığımız bu işlemlerle zevkli sonuçları durdurup, hizmet kalitesini artırarak hastalarımıza daha iyi sonuçlar sunuyoruz. Bu başarılar bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Hastanın eşi Halit Ökten, "Eşim beş yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce Ankara Hacettepe'de tedavi gördük, buradaki doktorlarımızın bize gösterdiği ilgi ve özen için çok teşekkür ediyorum. Serhat hocamız burada olduğu için çok mutluyuz. Burada iki defa tedavi aldık ve her seferinde çok memnun kaldık. Allah razı olsun" diye konuştu.