Mardin'de Obeziteye Karşı Fiziksel Aktivite Yürüyüşü

08.05.2026 15:11
MARDİN'de '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında düzenlenen yürüyüşte, obeziteye karşı fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde; İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan katılımcılar, ellerinde obeziteye dikkat çeken afiş ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan, Artuklu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Katkı Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Veysi Bora, Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Nurullah Kurtay, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda kurulan stantları gezen katılımcılar, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

'TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI VE ÇALIŞANLARIMIZLA HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ'

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, obezitenin dünyada önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Fiziksel aktiviteyi hayatımızın orta noktasına koyacağız. Bizler obeziteden korunmak için tüm sağlık kuruluşları ve çalışanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Obeziteden kurtulmanın topyekün mücadelesini yapıyoruz. Çünkü bütün dünya bu problemle uğraşıyor. Kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin de birinci nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle hareket etmek ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Bu noktada halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

