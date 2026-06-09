Mardin'de Yerli İşletim Sistemi Pardus Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Mardin'de Yerli İşletim Sistemi Pardus Yaygınlaşıyor

Mardin\'de Yerli İşletim Sistemi Pardus Yaygınlaşıyor
09.06.2026 11:40
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Mardin'de sağlık tesislerinde yerli Pardus işletim sistemi kullanımı yaygınlaştırıldı, 500 cihaz aktif.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi Pardus'un sağlık tesislerinde kullanımı il genelinde yaygınlaştırıldı.

İlk olarak Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde başlayan geçiş süreci, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ardından hastaneler ve ilçe sağlık tesislerinde de devam etti. Gelinen noktada Mardin'de yaklaşık 500 Pardus cihazı aktif olarak kullanılmaya başlandı. Yürütülen çalışma, yalnızca bir işletim sistemi değişikliği olarak değil, sağlık bilişimi altyapısının daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik yerli ve milli bir dijital dönüşüm adımı olarak değerlendiriliyor. Geçiş sürecinde, Pardus'un sağlık tesislerinde kullanılan sistemlerle uyumlu çalışabilmesi için sahadan gelen ihtiyaçlara göre teknik çalışmalar yürütüldü. Hazırlanan araçlar ve betikler sayesinde kurulum, yapılandırma ve takip süreçleri daha düzenli hale getirilirken, teknik destek sürecine de katkı sağlandı. Yerli ve milli işletim sistemi Pardus'un açık kaynak yapısıyla kamu kurumlarında kullanılması, güvenlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem taşıyor. Mardin'de yürütülen bu çalışmaların, sağlık bilişimi altyapısını güçlendirmesi ve "Pardus Sağlıkta" çalışmalarına sahadan katkı sunması hedefleniyor.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü sağlık bilgi sistemleri birimi bilişim uzmanı Berzan Bayram, "Cumhurbaşkanlığımızın yayınladığı genelge sonrası, Sağlık Bakanlığımız bir çalıştay düzenledi. Bizler de Mardin İl Sağlık Müdürlüğü olarak, bu çalıştaya katılım sağladık. Çalıştay sonrasında, yeni açılan Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sonrasında açılan, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini Pardus işletim sistemi ile başlattık. Bunun sonrasında müdürlüğümüze bağlı, birçok kurumu peyderpey Pardus işletim sistemine geçirdik. Kamuda açık kaynak kullanımını müdürlüğümüz olarak destekliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz. Yakında açılması planlanan, Mardin Şehir Hastanemizin tamamını da Pardus işletim sistemi ile başlatmayı planlamaktayız" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü sağlık bilgi sistemleri birimi teknik personeli Eyyüp Efeoğlu ise "Pardus'un sağlık tesislerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için teknik uyum çalışmalarına ayrı bir önem verdik. Bakanlığımızın planlı ve aşamalı Pardus göç yaklaşımı doğrultusunda, cihazların kontrollü, izlenebilir ve merkezi yönetim anlayışına uygun şekilde kullanılmasını hedefledik. Uyumluluk açısından zaman zaman zorluklar yaşansa da sağlık bilişimi altyapısında kullanılan araçların Pardus ile entegrasyonu konusunda önemli bir tecrübe elde ettik. Bu süreçte geliştirdiğimiz açık kaynak tabanlı araçlar, betikler ve kontrol uygulamaları sayesinde kurulum, yapılandırma ve takip süreçlerini daha standart hale getirdik. Yaklaşık 500 Pardus cihazının bulunduğu bu yapıda, hem teknik destek sürecini hızlandırdık hem de sahadan gelen sorunlara daha düzenli müdahale edebildik. Bunun yanında personelimizin sürece uyumunu desteklemek için pratik ve teorik eğitimler de düzenledik. Temel amacımız, Pardus'u açık kaynak teknolojilerin sunduğu güvenlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik anlayışıyla birlikte sağlık tesislerimizde daha güçlü ve yönetilebilir bir dijital altyapının parçası haline getirmektir. Mardin'de edindiğimiz bu teknik tecrübenin, 'Pardus Sağlıkta' çalışmalarına katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen, Pardus işletim sistemi Mardin'de ilk pilot bölge olarak Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize entegre edilmiştir. Yerli ve illi işletim sistemini kullanmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu işletim sisteminin kullanılmasında emeği olan, Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

İşletim Sistemi, Teknoloji, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mardin'de Yerli İşletim Sistemi Pardus Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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