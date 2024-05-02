Mardin'deki toz taşımına karşı göğüs hastalıkları uzmanı uyardı - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'deki toz taşımına karşı göğüs hastalıkları uzmanı uyardı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fulya Uluorman, toz taşınımının solunum yolu hastaları üzerindeki etkisine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Özellikle çöl tozlarının etkisiyle mevsim geçişlerinde hava kirliliğinin arttığını belirten Uluorman, astım, KOAH ve karaciğer hastalarında çöl tozlarının tetikleyici etkisi olduğunu söyledi. Sağlıklı bireylerin de boğazda kaşıntı, öksürük atakları ve gözlerde sulanma gibi sorunlar yaşayabileceğini belirten Uluorman, maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İlaç kullanan hastaların ise evden çıkmamaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini ifade etti.

02.05.2024 00:23
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Göğüs hastalıkları uzmanı Mardin'deki toz taşımına karşı uyardı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fulya Uluorman toz taşınımı etkisi altında olan solunum yolu hastalarını uyardı.

Yaşadığımız bu coğrafya gereği özellikle çöl tozu ikliminin biraz etkisiyle ortaya çıkmış bir sürecin vardığından söz eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fulya Uluorman, "Maalesef ki mevsim geçişlerinde bunu daha çok görüyoruz. Şu anda da Nisan ayı olması gereği ile çöl tozları sonucu çevrede bir hava kirliliği söz konusu. Bunun sonucu olarak da birtakım hava yolu hastalıkları ortaya çıkıyor. Göğüs hastalıkları olarak bizi ilgilendiren hava yolu hastalıklarıdır. Astım, KOAH ve karaciğer hastalarında çöl tozları sonucu tetiklenmeler oluyor. Bu hastalık mevcut olmayan ama bronş duyarlılığı olan kişiler de tetikliyor. Uzayan öksürükler, nefes darlığı gibi şikayetlere neden oluyor. Bu süreçler sağlıklı bireyleri de etkiliyor. Maske kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Bu şartlarda etkilenmemeleri imkanı yok ama en aza indirmek için bu kurallara dikkat edilmeli" dedi.

İlaç kullanan hastaların, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini açıklayan Uzman Dr. Fulya Uluorman, "Tedavide bazı ilaçlar söz konusu özellikle akciğer hastalarının düzenli kullanmaları gerekiyor. Özellikle astım ve KOAH hastalarının da kullanması gerekiyor. Toz alerjisi olan ve toza karşı duyarlılığı olan kişilerin de kullanmakta olduğu alerji ilaçları söz konusu. Bunları devam etmeleri gerekiyor düzenli olarak. Bunları kullanmalarına rağmen yine de sıkıntı yaşayan kişilerde poliklinik hizmeti şeklinde ya da acil serviste birtakım destekleyici ek ilaçlar ve tedaviler görebilirler. Çöl tozundan sağlıklı bireyler de etkilenebilir. Sağlıklı bireylerde boğazda kaşıntı, öksürük atakları ve gözlerde sulanma gibi birtakım sorunları neden olabiliyor. Bu süreci yönetebiliyorlar ve çok büyük sıkıntı yaşamadıkları taktirde bunun geçici bir süreç olduğunu söylüyoruz. Ama sıkıntı yaşıyorlarsa mutlaka tıbbi destek almaları gerekecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'deki toz taşımına karşı göğüs hastalıkları uzmanı uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'deki toz taşımına karşı göğüs hastalıkları uzmanı uyardı - Son Dakika
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