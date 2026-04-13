Marketçi Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika
Marketçi Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı

Marketçi Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı
13.04.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Bolu'da bir ortaokul öğrencisi, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Market sahibi, öğrenciye Heimlich manevrası yaparak müdahale etti ve öğrenciyi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da, nefes borusuna yiyecek kaçan ortaokul öğrencisini, market işletmecisi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken hazır yemek yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendirildi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sağlık, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Marketçi Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
SON DAKİKA: Marketçi Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika
