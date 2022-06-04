Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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BBC

Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı

04.06.2022 14:31
Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı

İstanbul Sultangazi'de ellerinde yara çıkan iki kişi ve bir arkadaşları maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

İstanbul Sultangazi'de ellerinde yara çıkan iki kişi ve bir arkadaşları maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Şüpheli vakalar, eczaneden ilaç istemeleri üzerine tespit edildi.

DHA'ya konuşan Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczacı Esra Koca, "Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım" dedi ve ekledi:

"Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım.

"O da yetkililere haber vermiş. Hastalık maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik.

"Maymun çiçeğine çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim."

Koca'nın krem verdiği iki kişi ve yanlarındaki bir arkadaşı, eczane çıkışında yolda yürürken durdurulduktan sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

NTV'nin haberine göre yarların suçiçeği nedeniyle oluşmuş olması da mümkün. Fakat bu kişiler her ihtimale karşı test sonucu gelene kadar karantinada tutulacak.

Henüz Türkiye'de tespit edilmiş bir maymun çiçeği vakası bulunmuyor.

İstanbul Çamlıca Medicana Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, virüsün yüzde kaç ölümcül olduğunun bilinmediğini söyledi fakat son salgında henüz bildirilen bir ölüm olmadığını da vurguladı.

DHA'ya konuşan Koçak "Dünya çapında 42 yaşın altındaki popülasyon, çiçek hastalığı aşılama programlarının uygulamasının sonlandırılması nedeniyle enfeksiyona açık durumdadır. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları önleyici tedbir olarak kullanılabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini belirterek, aşının geliştirilmesi konusunda Bilim Kurulu'yla istişare halinde olduklarını söylemişti.

Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı
Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı
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Kaynak: BBC

Sultangazi, İstanbul, DHA, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Maymun çiçeği virüsü: İstanbul'da üç kişi karantinaya alındı - Son Dakika

BBC
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