Medical Point Gaziantep'e Yeni Kalp Cerrahisi Uzmanı

Sağlık

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman kadrosunu genişleterek Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet'i bünyesine kattı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Servet, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Servet'in uzmanlık alanları arasında koroner by-pass cerrahisi, kalp kapak cerrahisi, aort cerrahisi, periferik damar cerrahisi, varis tedavisi, minimal invaziv teknikle küçük kesi ile yapılan kalp kapak ve koroner by-pass cerrahisi ile doğuştan gelen bazı kalp hastalıklarının cerrahisi yer alıyor.