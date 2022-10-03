Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor

03.10.2022 11:30
Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, annenin bebeğini emzirmesinin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, annenin bebeğini emzirmesinin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Cömert, yaptığı yazılı açıklamada, emzirmenin anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anne ile bebeğin arasında etkileşim sağladığına değinen Cömert, "Emziren annelerde karşılaşabileceği herhangi bir strese karşı gelişen yanıt daha yumuşatılmış şekilde oluşur. Emziren annenin serum kortizol, adrenalin düzeyi emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Emzirmenin annenin sağlığını koruduğunu vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

"Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük ostorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Düzenli emziren bir kadın gebelikten 10 hafta korunabilir, emzirmeyen annelerde doğumdan altı hafta sonra gebelik oluşabilir. Emzirmek annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren anneler de kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür."

Cömert, emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verdiğini de belirterek, "Emzirme annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır, bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Bu da annenin gebelik sırasında aldıkları fazla kiloların kaybına yol açar." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Sivas'ta dağcılar Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmandı Sivas'ta dağcılar Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmandı İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti
Kaynak: AA

Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement