Anne sütü bebeğin gelişimine katkı sağlıyor

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, annenin bebeğini emzirmesinin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu belirtti.

Cömert, yaptığı yazılı açıklamada, emzirmenin anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anne ile bebeğin arasında etkileşim sağladığına değinen Cömert, "Emziren annelerde karşılaşabileceği herhangi bir strese karşı gelişen yanıt daha yumuşatılmış şekilde oluşur. Emziren annenin serum kortizol, adrenalin düzeyi emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Emzirmenin annenin sağlığını koruduğunu vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

"Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük ostorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Düzenli emziren bir kadın gebelikten 10 hafta korunabilir, emzirmeyen annelerde doğumdan altı hafta sonra gebelik oluşabilir. Emzirmek annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren anneler de kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür."

Cömert, emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verdiğini de belirterek, "Emzirme annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır, bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Bu da annenin gebelik sırasında aldıkları fazla kiloların kaybına yol açar." açıklamasında bulundu.