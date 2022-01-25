Medikal estetik sektörüne ozon etkisi - Son Dakika

Pandemide botoks, dolgu gibi uygulamaların yanı sıra ozon tedavisine yönelik artan talep, medikal estetik sektöründe sıçrama etkisi yarattı.

Research and Markets'in Küresel Medikal Estetik Pazarı araştırmasına göre, 2021'de 7 milyar doları aşan küresel medikal estetik pazarının 2028 yılına kadar yıllık yüzde 12,5 bileşik büyüme oranıyla 16 milyar doları aşabileceğini ortaya koydu. "Süper doping elementi" olarak tanımlanan ozon tedavisinin medikal sektörünün en doğal içerikli uygulamalarından biri olduğunu belirten Yako Health&Beauty Genel Müdürü Duygu Ölmez, "Anti- aging etkisi yaratarak bağışıklık sistemini güçlendiren, kan dolaşımını hızlandırırken yaşlanmanın etkilerini geciktiren ozon tedavisi, yurt içinden ve dışından yüzde 60'lık talep artışıyla sektörün oksijeni oldu. Pandeminin ilk dönemlerinde salgınla mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemi tedaviyi ön plana çıkarırken, geldiğimiz son aşamada omicron varyantının yayılım hızı taleplere yön veriyor" dedi.

"PANDEMİ TANITIM YÜZÜ OLDU"

Pandeminin ozon tedavisinin tanıtım yüzü olarak medikal sektöründe dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Ölmez, "Uluslararası Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) verilerine göre pandemi öncesinde dünyada en çok yapılan işlemler arasında ilk sırada yer alan botoks ve dolgu işlemlerinin arasına 2021'de ozon tedavisi de katıldı. Dünyada 7'nci sırada yer alan Türkiye'nin ozon tedavisiyle dünya estetik turizminden aldığı payı her geçen gün artıracağına inanıyoruz. Bize gelen başvurular arasında İngiltere'nin yanı sıra, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri öne çıkıyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi başta olmak üzere, anti-aging odaklı kırışıklıklarla mücadeleye yönelik tedaviler tercihte ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

"RUHSAL VE FİZİKSEL SAĞLIĞIN TAMAMLAYICISI"

Gelişen teknolojinin etkisiyle erişebilirliğini artıran medikal estetik uygulamaların pandeminin tetikleyici gücüyle her kesimden insanı bir araya getirdiğine değinen Ölmez, "Pandemi erkeklerin de estetiğe mesafeli yaklaşımını kırdı. Kliniğimize başvuranların profiline baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Artık erkekler de düşük gelir gücüne sahip bir kesim de estetik yaptırıyor. Çünkü estetik uygulamaların zindelik ve canlılık veren yönüyle ruhsal ve fiziksel sağlığın tamamlayıcısı olduğu anlaşıldı. Başvuruların profilindeki çeşitlilik bu yönde oluşan farkındalığın çok açık bir göstergesini oluşturuyor" dedi.

"İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER SUNUYOR"

Yako Groups bünyesinde yer alan 8 şirketten biri olarak sağlık, güzellik ve estetik alanlarında kişiye özel tedaviler sunduklarını kaydeden Duygu Ölmez, "Sağlığınız ve güzelliğiniz bizim önceliğimiz" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Medikal estetik ve güzellik alanında ileri teknolojilere sahip olmamız kişiye özel tedaviler geliştirmemizi olanaklı kılıyor. Tedavi sürecinde yalnızca danışanlarımızın beklentilerini karşılamaya değil, onların anatomilerine uygun tedavi yöntemleri uygulamaya odaklanıyoruz. Sağlık, güzellik ve medikal estetik alanlarında ozon, Prp, dolgu, botoks, lazer epilasyon, soğuk lipoliz, kavitasyon, radyo frekans, lenf drenaj, G5 selülit masajı, ameliyatsız yüz germe, hydrafacial ve medikal cilt bakımı uygulamaları ile çok sayıda tedavi edici ve güzelleştirici programlar, ihtiyaca uygun nokta atışı çözümler sunuyoruz."