Mekan Taliyev'in Ameliyatla İdrar Sorunu Giderildi - Son Dakika
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Sağlık

Mekan Taliyev'in Ameliyatla İdrar Sorunu Giderildi

Mekan Taliyev\'in Ameliyatla İdrar Sorunu Giderildi

17 yaşındaki Türkmenistanlı Mekan Taliyev, 10 saatlik ameliyatla idrarını tutmaya başladı.

31.10.2024 11:51
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İzmir'de, mesanesindeki sorun nedeniyle idrarını tutamayan Türkmenistanlı Mekan Taliyev, doğumundan bu yana kullandığı hasta bezinden ameliyatla kurtuldu.

Mesanesi vücudunun dışında dünyaya gelen 17 yaşındaki Taliyev, mesanenin vücut içine alınması için ülkesinde 7 kez ameliyat oldu. Taliyev, ameliyatlara rağmen idrar tutamama sorunu yaşamaya devam etmesi üzerine bir yakınının önerisiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tekin ve Doç. Dr. Sibel Tiryaki tarafından muayene edilen Taliyev için mesane kaslarının güçlendirilmesine karar verildi. Hasta, yaklaşık 10 gün önce yapılan ve 10 saat süren ameliyatın ardından ilk kez idrarını tutabildi.

Mekan Taliyev, AA muhabirine, sağlık sorunu nedeniyle doğduğundan beri çok zorluk yaşadığını söyledi.

İdrarını tutamadığı için evde olduğunda da bez kullanmak zorunda kaldığını belirten Taliyev, "Şimdi idrarımı yapıyorum. En güzel duygulardan biri kendi idrarını yapmak, tutabilmek. Kelimelerle anlatmak mümkün değil." dedi.

"50 bin doğumda bir görülüyor"

Doç. Dr. Ali Tekin de mesane açıklığının 50 bin doğumda bir görüldüğünü anlattı.

İdrar kesesinde, idrarı tutmaktan sorumlu bir parça olduğunu, mesanenin açıkta olduğu doğumlarda bu parçanın görevini yapamadığını vurgulayan Tekin, "Ameliyatla onardık. Mekan, farklı ameliyatlar geçirerek mesanesi kapatılmaya uğraşılmış ama başarısız olduğu için 17 yıldır bezle geziyordu. İdrarını tutamıyordu ve istemli idrarını yapamıyordu. 17 yıl sonra idrarını ilk kez isteyerek yapmaya başladı. Biz de mutluyuz." diye konuştu.

Doç. Dr. Sibel Tiryaki ise mesane açıklığı ameliyatının zor bir operasyon olduğunu kaydetti.

Yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Tiryaki, "Hastamızın mesanesi kapatılmıştı ama yine oradan kaçaklar vardı. Esas sorun idrar kaçırmasıydı biz o idrar kaçırmayı engelleyecek şekilde idrar kaçırma kaslarını sıkılaştırdık ve var olan şekil bozukluklarını düzelttik. Anormal açıklıkları kapattık ve estetik görülmesi için göbek yaptık." ifadelerini kullandı.

Anne Aga Gül Beginyazova da oğlunun sağlına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mekan Taliyev'in Ameliyatla İdrar Sorunu Giderildi - Son Dakika

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