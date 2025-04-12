Meme Kanseri Son Gelişmeleri Kongresi

8. Karadeniz Meme Kongresi: "Kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü meme kanseri"

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "8. Karadeniz Meme Kongresi"nde hekimler, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Uzmanlar, erken teşhis ve multidisipliner yaklaşımın tedavideki başarıyı önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Samsun Meme Derneği tarafından "8. Karadeniz Meme Kongresi" düzenlendi. Bir otelde yapılan kongrede 90 konuşmacı ve 200 katılımcı meme kanserinde son gelişmeleri masaya yatırdı. Kongrede İhlas Haber Ajansı'naözel açıklamalarda bulunan hekimler, meme kanserinin önemine dikkat çekti.

"Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor"

Medicana International Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, meme kanserinin tek tip değil, çok değişkenli bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Meme kanseri tek bir hastalık olarak ele alınmamalı. Çok değişkenli bir hastalık. 2 ayrı kadında 2 ayrı şekilde kendini gösterebiliyor. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Meme kanseri çok ciddi bir sağlık sorunu. Erken teşhis, tedavide başarı oranını çok ciddi şekilde artırıyor" dedi.

"Kadınlarda en sık görülen kanser türü"

Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necati Özen, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, "Kanser nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar arasında meme kanseri ilk sırada yer alıyor. Ancak korkulacak bir hastalık değil. Erken tanı konduğunda tedavi başarı oranı oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

"Her 8 kadından 1'ini etkiliyor"

Meme Derneği Başkanı ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Kemal, kongre kapsamında 2 gün boyunca bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını belirterek, "Meme kanseri hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'ini etkiliyor. Meme kanseri artık sadece ileri yaşlarda değil, genç yaşlarda da karşımıza çıkıyor. Kadın olmak en büyük risk faktörlerinden biri. Bu hastalıkla mücadelede genel cerrahlar, onkologlar, radyologlar, patologlar hep birlikte bir ekip olarak çalışıyoruz. Gerçekten kahramanlık hikayeleri yazabiliyoruz. 2 gündür Samsun'da 8. Meme Kongresi'nde bir araya geldik. Güncel bilgiler ışığında tecrübe paylaşımı yapıyoruz. 90'nın üzerinde konuşmacı ve 200'ün üzerinde katılımcı katıldı" şeklinde konuştu.

"Kendi kendine muayene hayati önemde"

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak ise kadınların kendi kendine yapacağı düzenli meme muayenesinin erken teşhis için büyük önem taşıdığını söyledi. Ocak, "Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Bu nedenle meme kanseri konusunda her gün bilim alanında gelişmeler mevcuttur. Meme kanserinde erken teşhis ve tedavi çok değerli. Her ay düzenli yapılan kendi kendine muayene sayesinde memedeki değişiklikler erken fark edilebilir. Bu da hem yaşamı hem memeyi kurtarabilir" ifadelerini kullandı.