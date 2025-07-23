Meme Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Yöntemi - Son Dakika
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Meme Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Yöntemi

Meme Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Yöntemi
23.07.2025 09:39
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Krioablasyon ile meme kanseri hastaları, ameliyatsız tedavi imkanı ve aynı gün taburcu olabiliyor.

MEME kanseriyle mücadelede ameliyatın artık tek seçenek olmadığını söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, " Türkiye'de uygulanmaya başlanan krioablasyon (dondurarak tedavi) yöntemi, bazı hastalara ameliyata karşı bir alternatif sunuyor. Gelecek artık ameliyatsız çözümlerde. Elbette her hastaya uygun değil, ama özellikle yaşı ilerlemiş ve ek hastalıkları olan, belirli kriterlere uyan hastalarda bu yöntemle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hiçbir kesi, yara, dikiş olmadan hastalar aynı gün evine dönebiliyor" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde hayata geçirilen krioablasyon yönteminin, belirli bir grup hastaya ameliyatsız tedavi imkanı sunduğu ve işlem sonrası hastaların aynı gün evine dönebildiği belirtildi. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman ve Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Akdoğan Gemici tedavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni geliştirilen yöntemlerle artık bazı hastaların ameliyat olmak zorunda kalmadığını vurgulayan Doç. Ferahman, "Gelecek artık ameliyatsız çözümlerde. Elbette her hastaya uygun değil, ama özellikle yaşı ilerlemiş ve ek hastalıkları olan, belirli kriterlere uyan hastalarda bu yöntemle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hiçbir kesi, yara, dikiş olmadan hastalar aynı gün evine dönebiliyor" dedi. Dr. Ferahman, bu tür tedavi kararlarının multidisipliner konseylerde farklı branşlardan uzmanların ortak değerlendirmesiyle alındığını ve her hastanın durumu ayrı ayrı değerlendirildiğini de ekledi.

'EKSİ 100 DERECEYLE TÜMÖR HÜCRESİ YOK EDİLİYOR'

Krioablasyonun bilimsel altyapısını ve uygulama sürecini anlatan Doç. Dr. Gemici, "Tümör hücrelerini eksi 100 dereceye kadar soğutarak yok ediyoruz. Ultrason eşliğinde, lokal anestezi altında tümör içine ince metal iğne yerleştiriyoruz. Bu iğneden sıvı nitrojen ya da argon gazı verilerek tümör dokusu donduruluyor. Bu işlem sırasında oluşan 'buz topunun' hem tümör hücresini öldürüyor hem de hastanın ağrısını azaltıyor. İşlem sonrası hastalar birkaç saat içinde taburcu olabiliyor. Büyük bir kesi ya da iz oluşmuyor" ifadelerini kullandı.

'DOKU ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN YOK OLUYOR'

Krioablasyon sonrası tümörün olduğu yerde kalan dondurulmuş dokunun zamanla vücut tarafından emildiğini ifade eden Doç. Dr. Gemici, kozmetik olarak da bu tedavinin büyük avantajlar sunduğunu söyledi. Doç. Dr. Gemici son olarak, "Ölmüş tümör dokusu, vücudun savunma sistemleri tarafından zamanla ortadan kaldırılıyor. Bu da hem fiziksel hem de estetik açıdan büyük bir konfor sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Meme Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Yöntemi - Son Dakika

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