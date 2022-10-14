Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular - Son Dakika
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Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

14.10.2022 16:52

Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akçay: "Kadınsak bu kansere yakalanma riskimiz var, erken teşhis önemli" Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hekimler, Meme Kanseri Haftası dolasıyla farkındalık oluşturmak...

Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akçay:

"Kadınsak bu kansere yakalanma riskimiz var, erken teşhis önemli"

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hekimler, Meme Kanseri Haftası dolasıyla farkındalık oluşturmak için pembe balon uçurdular.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen farkındalık etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Fuat Gündoğdu ve hastanede görevli doktor ve personeller katıldı. Doktorlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gökyüzüne pembe balonlar bıraktı. Etkinliğin ardından konuşmaların yapılması üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi konferans salonuna geçildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, "Meme kanseri önemli bir kanserdir. Kadınlar da görülen en çoğunluğunu, yüzde 30'unu meme kanseri oluşturuyor. Günümüzde 8 kadından birinde bu kanser görülmekte. Kadın olmak başlı başına risk faktörü. Erkeklerde de görülüyor ancak 100 kadına karşı1 erkekte görülebiliyor. Erken teşhis ve tedavi ile tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Diğer bazı kanserler için bunu söylememiz mümkün değil ama meme kanseri için bunu söyleyebiliriz. Dünya da 3 dakikada bir 1 kadına meme kanseri teşhisi konuluyor ve 11 dakikada bir 1 kadın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Her yıl yüzde1-2'lik artış gösteriyor. Türkiye'de 2015 yılı verilerine göre her yıl 17 -25 bin arası meme kanseri tanısı alan hasta mevcut. Kadınsak bu kansere yakalanma riskimiz var. Kendi kendine meme muayenesi önemli, 20 yaşından sonra her kadın mutlaka ayda 1 kere göğüslerini muayene etmeleri lazım. 20-40 yaş arasında 3 yılda bir, sonrasında da yılda 1 kez doktora başvurmaları lazım. Mamografi tarama önemli, erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında kurtulma şansı var. Kadınlarımız korkmasınlar, biyopsilerden korkmasınlar. Erken teşhis önemli" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular - Son Dakika

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