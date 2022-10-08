Meme kanserine farkındalık için sanat ve sağlık buluştu - Son Dakika
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Meme kanserine farkındalık için sanat ve sağlık buluştu

08.10.2022 09:16

Meme kanserine farkındalık için sanat ve sağlık buluştu Meme kanserine farkındalık kazandırmak için Mecidiyeköy Sanat Meydanı'nda 3 metre uzunluğunda bir platform yerleştirildi.

Meme kanserine farkındalık için sanat ve sağlık buluştu

İSTANBUL - Meme kanserine farkındalık kazandırmak için Mecidiyeköy Sanat Meydanı'nda 3 metre uzunluğunda bir platform yerleştirildi. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dair bilgilendirici bir mesajın verildiği platforma yapıştırılan etiketleri söken vatandaşlar, gün sonunda, "Erken Tanı ile Kanseri Hayatından Çıkar" yazısını ortaya çıkardı.

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde Şişli Mecidiyeköy Sanat Meydan'ında "Kanseri Hayatımızdan Siliyoruz" adlı sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi. Türkiye Hastanesi ve Şişli Belediyesi Komşu Kart'ın birlikte düzenlediği projede kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Meydana yerleştirilen 3 metre uzunluğundaki platformla meydanda bulunan vatandaşlara meme kanserine dair güncel bilgiler paylaşılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Aynı zamanda platformdan tek tek etiketleri çıkaran vatandaşlar, "Erken Tanı ile Kanseri Hayatından Çıkar" yazısını ortaya çıkardı.

Memede hissedilen ağrısız sertliğe dikkat

Meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu belirten Türkiye Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cavit Hamzaoğlu, tüm dünyada kadınların yaklaşık yüzde 13'ünün meme kanserine yakalandığını vurgulayarak, "Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor. Erken teşhis çok önemli. Meme kanseri öldürmez, tedaviye geç kalınması hastaları öldürür. 20 yaşından sonra bütün kadınların her ay kendi kendilerini muayene etmeleri lazım. Reglin bitmesinden 8 gün sonra regli kaynaklı göğüs sertlikleri gideceği için kendileri daha iyi kontrol edebilirler. Meme kanseri yapılan kontrollerle çok erken fark edilebilir. Çünkü muayenesi çok kolaydır. En çok görünen belirtisi ele gelen ağrısız bir sertliktir. Bunun dışında meme başında çekilme, meme derisinde kızarma, meme başında egzama şeklinde görüntünün olması ve akıntı olması meme kanserinin bulgularıdır. Erken teşhisle memeyi cerrahi operasyonla almaya gerek yok. Meme koruyucu ameliyatla kanserden kurtulmak mümkün. Ancak geç kalındığında vücudun başka bölgelerine sıçrama riski var. Bu da tedaviyi zorlaştırıyor" dedi.

40 yaşından sonra yılda bir kere doktora görünmenin gerekli olduğunu söyleyen Op. Dr. Cavit Hamzaoğlu, en geç iki yılda bir mamografi çektirilmesinin önemli olduğunu söyledi. 40 yaşın altındaki kadınların ise en ufak bir şikayetlerinin olmaları durumunda hemen doktora gitmelerini önerdi.

"Hormon kullanılması kanser riskini artırıyor"

Meme kanserinin kesin nedeninin belli olmadığını söyleyen Op. Dr. Cavit Hamzaoğlu, olası nedenlerini ise şu ifadelerle sıraladı:

"Genetik faktörler, geç evlenme, az doğurma, az emzirme, erken yaşta adet görme, geç yaşta adetten kesilme, uzun süre hormon kullanılması meme kanserine neden olabilir. Özellikle menopozdan sonra iki yıl gibi bir süre hormon kullanılması meme kanseri riskini artırır."

Türkiye Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Beril Baki ise etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Hastanesi olarak koruyucu sağlık hizmetleri anlamında sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bugün de Mecidiyeköy Sanat Meydanı'nda bir araya geldik. Amacımız Meme Kanseri Farkındalık Ayı için farkındalık çalışmalarını artırıcı bir projede bulunmak. Hayatın rutin akışı içerisinde bir mesajımız var. Gelen vatandaşlarımızdan bu mesajın etiketlerini sökerek, 'Kanseri Hayatınızdan Siliyoruz' isimli sloganın öne çıkması sağlıyoruz. Elimizde erken tanı gibi bir gücümüz var. Erken tanı, erken teşhis son derece önemli. Bu anlamda da kadınlarımızın kontrollerini ihmal etmemelerini istiyoruz."

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Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Türkiye, Şişli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meme kanserine farkındalık için sanat ve sağlık buluştu - Son Dakika

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