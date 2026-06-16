Meme Kanserini Atlattı, Diğer Kadınlara Destek Oluyor

Adana'da aile hekiminin önerisiyle başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezinde meme kanseri olduğunu öğrenen 57 yaşındaki Aynur Güven, tedavisine hızlıca başlanması sayesinde hastalığı atlattı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Güven, geçen yıl göğsünde sertlik hissedince sağlık kontrolü için aile hekimine başvurdu.

Güven, kanserden şüphelenen doktorun önerisi üzerine vakit kaybetmeden İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezine gitti.

Merkezde çekilen mamografide meme kanseri tanısı konulan Güven'in tedavisine başlandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Güven, yaklaşık 13 ay süren mücadele sonucunda sağlığına kavuştu.

"Tedavi sürecim zordu ama çok şükür atlattım"

Aynur Güven, AA muhabirine, kanser olduğunu kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Süreçte ailesi ve doktorların yanında olduğunu dile getiren Güven, "Tedavi sürecim zordu ama çok şükür atlattım. O süreç geçti, şimdi iyiyim." dedi.

Güven, rutin sağlık kontrollerinin hastalıkların erken teşhisinde önem taşıdığını vurgulayarak "Kadınların kendilerini muayene etmelerini, herhangi bir şey görürlerse doktora gitmelerini tavsiye ediyorum. Sağlıklı Hayat Merkezinde mamografi çektirmelerini de isterim." diye konuştu.

"Şimdi diğer kadınlara bu konuda destek oluyor"

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Füsun Tokbay da Güven'in kadınlara tecrübelerini anlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynur Hanım grup eğitimlerimize katıldı ve 'sağlık elçimiz' oldu. Şimdi diğer kadınlara bu konuda destek oluyor, mamografi çektirmenin ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Aynur Hanım beslenmesine çok dikkat ediyor, egzersizlerini yapıyor. Uyku sorunu vardı, düzeldi. Şu an son derece sağlıklı."