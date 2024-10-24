Meme Kanseriyle Mücadelede Mustafa Kaya'nın İyileşme Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Meme Kanseriyle Mücadelede Mustafa Kaya'nın İyileşme Süreci

Meme Kanseriyle Mücadelede Mustafa Kaya\'nın İyileşme Süreci

Jeoloji mühendisi Mustafa Kaya, meme kanseri tedavisinde eşinin desteğiyle büyük ilerleme kaydetti.

24.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk başlarda kimseye söyleyemediği meme kanseri tedavisinde büyük ölçüde iyileşme sağlayan jeoloji mühendisi Mustafa Kaya, eşinin desteğiyle tedavisini sürdürüyor.

Koltuk altındaki kitle şikayeti üzerine eşinin ısrarıyla yaklaşık 1 yıl önce Sivas Numune Hastanesine başvuran 38 yaşındaki Kaya'ya, yapılan tahlillerde meme kanseri teşhisi kondu.

Ardından kemoterapi tedavisine başlanan ve bir süre sonra ameliyatla koltuk altındaki kanserli kitle alınan Kaya'nın kemoterapi süreci devam ediyor.

Mustafa Kaya, AA muhabirine, sağ göğsünde koltuk altında bir kitle olduğunu fark ettiğini ama başlarda çok önemsemediğini söyledi.

Eşinin ısrarıyla hastaneye başvurduklarını ve meme kanseri teşhisi konduğunu anlatan Kaya, "Ameliyattan önce 8 kez kemoterapi gördüm, sonrasında cerrahi operasyon oldu. Hastalıklı dokular temizlendi, ışın tedavisine başladım ve kemoterapi devam ediyor." dedi.

İlk hastalık teşhisi konulduğunda çok şaşırdığını belirten Kaya, "Başta bunu kabullenemedim. İnsan bunu kendine konduramıyor. İlk başta tedaviye de başlamıyordum. 'Benim işim bitti' diyerek hastaneden çıkıp gitmiştim." diye konuştu.

"Çevreme meme kanseriyim diyemiyordum"

Kaya, ardından eşinin desteğiyle tedavi sürecine başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Operasyonum gayet güzel geçti, tedavim devam ediyor. Ara ara kontrollerimiz var, tahlillerimiz gayet güzel ilerliyor. İnsanlar benim gibi geç kalmasınlar, ben bu süreçte geç kaldım. Kimsenin söylediğine aldırış etmeyin, kendinize bir hastane ve hekim belirleyin. Tahlillerin ilerleyişinden fark ettiğim de kanser olabileceğimi bekliyordum ama meme kanseri olmasını hiç beklemiyordum. Çok şaşırtıcı olmuştu ve ilk etapta bu durumu kimseye söyleyememiştim. Çevreme meme kanseriyim diyemiyordum, süreci geçiştiriyordum."

Kaya'nın eşi Aynur Kaya, renk değiştirmeye başlayan kitleden sonra eşini doktora gitmesi konusunda ikna ettiğini dile getirdi.

Eşinin kanser olduğunu öğrendiklerinde psikolojik olarak çöküntü içerisine girdiklerini aktaran Kaya, "Korktuk ve hemen ölecekmiş gibi algıladık ama o psikolojiden bir an önce çıkıp hemen tedaviye başladık. Sağ olsun doktorlarımız çok güzel yönlendirdiler ve eşim sağlığına kavuştu. Süreç çok güzel ilerliyor ve doktorlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Numune Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meriç Emre Bostancı ise meme kanserinin, memeyi oluşturan dokularda bulunan bazı hücrelerin kontrolsüzce bölünüp çoğalmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Meme kanserinin erkeklerde nadir görülüyor olmasına karşı ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan Bostancı, "Bu nedenle aynı kadınlarda olduğu gibi risk grubunda bulunan kişilerin meme kanseri semptomlarının farkına varması önemli. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi erkeklerde meme kanserinde de erken tanı ve tedavi hastalığın iyileşme olasılığını artırmaktadır." diye konuştu.

"Erkek hastalarımız kendilerine konduramamakta"

Bostancı, erkeklerde meme kanserinin genellikle 50 yaş üzerinde geliştiğini ve 35 yaş altı erkeklerde meme kanseri oluşma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Meslek hayatı boyunca ikinci kez erkek hastaya meme kanseri operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:

"Mustafa beyin meme dokusunun altında ele gelen kitlesi vardı. Biraz önemsememiş, birazda geç gelmişti. Ameliyat öncesinde başka tedaviler de alması gerekti, o tedavilerden son derece fayda görerek meme dokusuyla ilgili cerrahi işlememizi gerçekleştirdik. Şu anda gayet iyi gitmekteyiz, takiplerimizde bir sıkıntı görülmemektedir. Bu hastalığı erkek hastalarımız kendilerine konduramamakta, 'Bana olmaz' diye düşünmekte ya da bilinçsizlikten farkına varamamakta. Kadın hastalığı olarak bilinmesi ve erkeklerde meme kanseri tanısını koymakta güçlük yaşanmasına sebep oluyor."

Kaynak: AA

Mustafa Kaya, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Operasyon, Hastane, Sağlık, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meme Kanseriyle Mücadelede Mustafa Kaya'nın İyileşme Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:37:45. #1.12#
SON DAKİKA: Meme Kanseriyle Mücadelede Mustafa Kaya'nın İyileşme Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.