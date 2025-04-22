Menenjit Tehlikesi: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Menenjit Tehlikesi: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Menenjit Tehlikesi: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Ahmet Güzel, menenjitin özellikle çocuklarda ciddi riskler taşıdığını belirtti.

22.04.2025 09:29
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BEYİN ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjitin özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, menenjitin en sık nedeninin virüs, bakteri ve mantar kaynaklı mikroorganizmalar olduğuna dikkat çekti. Bakteriyel menenjitin saatler içinde ölümcül seyredebileceğine ve bu nedenle erken tanının hayati önemde olduğunu belirtti. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vaka artışı yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, çocukluk çağındaki menenjit vakalarının toplu alanlardaki temas yoluyla hızla yayılabileceğini ifade etti.

'EN TEHLİKELİSİ BAKTERİYEL OLAN'

Menenjitin nedenleri arasında en riskli olanın bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, "Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır." dedi. Çocuklarda menenjitin yaş grubuna göre farklı belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, "Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik dikkat çekerken; daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar, hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı" diye konuştu.

'BULAŞTA ORTAK EŞYALAR RİSK YARATIYOR'

Ortak kullanım eşyalarının bulaş açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, "Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi nesneleri birbirleriyle paylaşmaları, hatta ağzına götürüp tekrar başkasına vermeleri enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Aynı şekilde elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da gençlerde riski artırıyor" ifadelerini kullandı.

Çocukların toplu ortamlarda el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Güzel, "Ateşi olan veya şüpheli bulgular gösteren çocuklar kesinlikle okula veya oyun alanlarına gönderilmemeli. Hasta bireylerin maske takması ve yakın temastan kaçınması gerekiyor. Ailelerin bu konuda duyarlı olması şart" dedi.

'EN GÜÇLÜ KORUNMA YÖNTEMİ AŞI'

Menenjitten korunmada en etkili yöntemin aşılama olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güzel, " Aşı, menenjitten korunmada elimizdeki en güçlü silahtır. Çocukların menenjit aşılarını eksiksiz yaptırmak, bu tehlikeli hastalığa karşı onları korumanın en etkili yoludur" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Menenjit Tehlikesi: Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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